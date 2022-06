কলকাতা, 18 জুন : আগামিকাল রাজ্যে হতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (প্রিলিমিনারির) পরীক্ষা (civil service examination)। তাই রবিবার পরীক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Number of Metro to increase on Sunday)। পরীক্ষার সময়সূচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আগামিকাল চালানো হবে মেট্রো (Kolkata Metro Service)।

রবিবার 9টার পরিবর্তে দিনের প্রথম পরিষেবা শুরু হবে সকাল 8.30 মিনিটে । পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে মেট্রোর সংখ্যাও । সাধারণত রবিবার 130টি পরিষেবা চলে, তবে আগামিকালের পরীক্ষার জন্য বাড়তি চারটি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে । অর্থাৎ সারাদিনে চলবে মোট 134টি (67 আপ ও 67 ডাউন) মেট্রো । যার মধ্যে 129টি কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যাতায়াত করবে । সকাল ও বিকেলের দিকে দুটি ট্রেনের মধ্যে ব্যবধান থাকবে 10 মিনিটের (Number of Metro to increase for civil service examination on Sunday)।

দিনের প্রথম মেট্রো : কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 8.30টার সময় । দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 8.30টার সময় । দমদম থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 8.30টার সময় । দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দিনের প্রথম মেট্রো সকাল 9টার পরিবর্তে পাওয়া যাবে সকাল 8.30টার সময় । যদিও দিনের শেষ পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে কোনও রদবদল হয়নি ।