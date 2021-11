কলকাতা, 30 নভেম্বর : উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আগেই বিজেপি কোণঠাসা করেছে কংগ্রেসকে ৷ এবার তৃণমূলও তাদের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে ৷ অদূর ভবিষ্যতে রাহুল-সোনিয়াদের দলকে কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিলেন মেঘালয়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা ৷

তিনি এতদিন কংগ্রেসে ছিলেন ৷ সম্প্রতি যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে ৷ সঙ্গে এনেছেন হাত শিবিরের 11 জন বিধায়ককে ৷ ফলে রাতারাতি মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে উঠেছে প্রধান বিরোধী দল (TMC is Main Opposition in Meghalaya) ৷ সোমবার মুকুল সদলবলে দেখা করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৷

তার পর মঙ্গলবার কলকাতায় বসেই মেঘালয়ের রাজনীতি নিয়ে কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারি দিলেন মুকুল সাংমা (Mukul Sangma Takes on Congress) ৷ তাঁর দাবি, মাত্র 45 দিনের মধ্যেই গোটা মেঘালয় জুড়ে উড়বে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা (mukul sangma promises to build a stronger TMC organization in Meghalaya) । এর পর সরাসরি কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে তাঁর অভিযোগ, এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্ব ভারত-সহ গোটা দেশেই কংগ্রেস তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ । সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা মানুষের কাছে তৈরি হয়েছে । তাই সময়ের দাবি মেনেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন তাঁরা ।