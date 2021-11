কলকাতা, 30 নভেম্বর : আজ থেকে তিনদিনের সফরে মুম্বই যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee to visit Mumbai for Three Days) । রাজ্যে বিনিয়োগ টানতে একাধিক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বিজেপি বিরোধী ঐক্য গড়তে শরদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরেদের সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূল নেত্রী । এই সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী হতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (All India TMC General Secretary Abhishek Banerje) । এবারের মুম্বই সফরে অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হতে চলেছে আগামী 1 ডিসেম্বর শিল্পপতিদের সঙ্গে মমতার বৈঠক । আগামী বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানাবেন বলে জানা গিয়েছে ৷



মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর জাতীয় রাজনীতির দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । বিজেপিকে পর্যদুস্ত তৃতীয়বারের জন্য বাংলার ক্ষমতা দখলের পর ‘এবার লক্ষ্য দিল্লি’, বলে সাফ জানিয়েছিলেন মমতা । জাতীয় রাজনীতিই যে তৃণমূলের এক ও একমাত্র লক্ষ্য মমতার কথা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল । সেই মতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়ে জাতীয়স্তরে অন্যান্য রাজ্যে দলের ভিত মজবুত করার নির্দেশ দেন মমতা । তারপর থেকেই একের পর এক রাজ্যে বিভিন্ন নেতাদের অন্যদল থেকে তৃণমূলে যোগদান করতে দেখা যায় । মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে জোট সরকারে রয়েছে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা । অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা গিয়েছে শিবসেনাকে । উদ্ধবের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক বরাবরই ভাল । মনে করা হচ্ছে আগামী 2024 সালের নির্বাচন নিয়ে শিবসেনা প্রধানের সঙ্গে যাবতীয় আলোচনা সেরে ফেলতে চান তৃণমূল নেত্রী ।

বাংলার নির্বাচন জয়ে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের বড় অবদান ছিল বলেই মনে করেন অনেকে । সম্প্রতি এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে পিকের । রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন তৃণমূলের দূত হিসেবেই পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রশান্ত । তারপরই মুম্বইয়ে মমতা-পাওয়ার সাক্ষাৎ সেই বৈঠকের পরবর্তী ধাপ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । দিল্লির রাজনীতিতে শরদ পাওয়ারের অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের । পাওয়ারের সঙ্গে কংগ্রেসেরও সুসম্পর্ক রয়েছে । কিন্তু মমতা তথা তৃণমূল নেতৃত্ব বিগত বেশ কিছুদিন ধরে যেভাবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছেন, তাতে আগামী দিনে, দিল্লির লড়াইয়ে কংগ্রেসকে নিয়ে চলতে মমতার আগ্রহ নিয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে । সেই দিক থেকেও এই বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।

আবার নয়াদিল্লির রাজনীতিতে শরদ পাওয়ারের অভিজ্ঞতা মারাত্মক । তাই তাঁর সঙ্গেও রণকৌশল তৈরি করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন এই বৈঠকের পর কংগ্রেসকে বোঝান কিনা শরদ পাওয়ার সেটাও দেখার বিষয় । কারণ শরদ পাওয়ারের কথা শুনেই প্রথমে প্রশান্ত কিশোরকে নয়াদিল্লি পাঠিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী । তারপর নিজে গিয়ে কথা বলেছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে। কিন্তু কংগ্রেস এগিয়ে আসতে পারেনি । উল্লেখ্য, নেপালি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের দলের 14তম জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি করা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । আগামী 10 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠমান্ডুতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে । মমতার মুম্বই সফরে বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের সঙ্গেও দেখা করতে পারেন । সম্প্রতি প্রমোদতরীর রেভ পার্টি থেকে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের গ্রেফতারি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল । মমতার মুম্বই সফরের বলিউড বাদশার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলেই মত সূত্রের ।

