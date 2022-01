কলকাতা, 15 জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী (Covid surge in West Bengal) ৷ আর তার জেরেই পশ্চিমবঙ্গের চার পৌরনিগমে ভোটের নির্ঘণ্ট (Municipal Election 2022) পিছিয়ে দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন (State Election Commission) ৷ স্থির হয়েছে, 22 জানুয়ারির বদলে ভোট হবে আগামী 12 ফেব্রুয়ারি ৷ কিন্তু, ভোটের এই দিনবদল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বামফ্রন্ট (Left Front questions the process of postponing first phase of Municipal Election 2022) ৷ তাদের বক্তব্য, করোনার বাড়বাড়ন্তের কথা ভেবে অনেক আগেই বামেদের তরফে ভোট পিছনোর কথা বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু, তারপরও কমিশন ভোট স্থগিত করেনি ৷ তৃণমূল 22 জানুয়ারি ভোট চেয়েছিল বলেই ওই দিন ভোট করানো হচ্ছিল ৷ আর এখন তৃণমূল যেহেতু 12 ফেব্রুয়ারি ভোট করাতে চাইছে, তাই কমিশনও তড়িঘড়ি ভোটের দিন বদল করে দিল ৷

এছাড়া, চার পৌরনিগম বাদে বাদবাকি পৌরসভাগুলিতে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে আগামী 27 ফেব্রুয়ারি ৷ যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তা এখনও ঘোষিত হয়নি ৷ বামেদের দাবি, সবক’টি পৌরনিগম ও পৌরসভার ভোটগণনা ও ফল ঘোষণা একই দিনে করতে হবে (Left Front demands one day counting for Municipal Election 2022) ৷ কিন্তু, কবে ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে, সেটা এখনও জানায়নি কমিশন ৷ আর এখানেই আপত্তি তুলেছে বামেরা ৷ তাদের অভিযোগ, তৃণমূলের ভোট লুঠে সুবিধা করে দিতেই গণনার দিনক্ষণ স্থির করা হবে ৷

এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই কমিশনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে বামফ্রন্ট ৷ তাতে ভোটের সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ যেভাবে দফায় দফায় ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে চিঠিতে ৷