কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি : 3 ঘণ্টা পার, এখনও নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ অভিনেতা তথা সাংসদ দেবকে (CBI Interrogate Dev) ৷ গরুপাচার-কাণ্ডে তাঁকে নোটিশ পাঠিয়েছিল সিবিআই ৷ সেইমতো আজ সকালে তিনি নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন (CBI Interrogate MP Dev in Cow Smuggling Case) ৷ সিবিআই সূত্রে খবর, সাংসদের জবাবে খুব একটা সন্তুষ্ট নন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা (CBI Not Satisfied With Response of MP Dev) ৷ দেবের কাছ থেকে পাওয়া একাধিক প্রশ্নের উত্তরে অসঙ্গতি পেয়েছেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷

সিবিআই সূত্রে খবর, দেবকে এদিন এনামুল হক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যান ৷ অভিযোগ উঠেছে, এনামুল হক দেবকে একাধিক উপহার দিয়েছেন ৷ যা নিয়ে এদিন দেবকে প্রশ্ন করে সিবিআই ৷ পাশাপাশি গরুপাচারের কালো টাকা সাদা করতে কীভাবে টলিউডের একাধিক সিনেমায় ঢালা হয়েছে, সেই প্রশ্নও দেবকে করা হয়েছে ৷ এনামুলের থেকে তিনি কোনও উপহার নিয়েছেন কি না ? আর তার বদলে কোনও সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন কিনা ? এমন প্রশ্নও দেবকে করেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷

প্রথম রাউন্ডের জিজ্ঞাসাবাদে দেব অনেক প্রশ্নের জবাব দেননি বলে জানা গিয়েছে ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডে সিবিআইয়ের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ৷ সিবিআই সূত্রে খবর, গরুপাচার-কাণ্ডে তদন্তে নেমে একাধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বিভিন্ন নথিপত্র থেকে একাধিক ব্যবসায়ীর নাম উঠে আসে ৷ সেই ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই দেবের নাম জানতে পারে সিবিআই ৷ তার পরেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নোটিশ পাঠায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ৷

দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য় দুই আধিকারিককে নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয় ৷ প্রথম দফার জিজ্ঞাসাবাদের সময় গরুপাচার-কাণ্ডের তদন্তকারী আধিকারিক তাঁকে প্রশ্ন করেন ৷ তারপরে দ্বিতীয় দফায় এক ডিআইজি পদমর্যাদার আধিকারিক দেবকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন বলে সিবিআই সূত্রে খবর ৷ দেবের বয়ান নথিভূক্ত করা হচ্ছে ৷ সাক্ষ্য-প্রমাণের সঙ্গে তাঁর বয়ান খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ সেখানে কোনও গরমিল ধরা পড়লে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে ৷