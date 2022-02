নয়াদিল্লি, 2 ফেব্রুয়ারি : উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের আগে সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলেন মুলায়ম সিং যাদবের পুত্রবধূ অপর্ণা যাদব ৷ কিন্তু যে শর্তে বিজেপিতে গিয়েছিলেন তা পূরণ হল না অপর্ণার ৷ লখনউ ক্যান্ট বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করল না বিজেপি (BJP Denied Aparna Yadav to Give Ticket in Lucknow Cantt) ৷ সেখানে উত্তরপ্রদেশের আইনমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠককে প্রার্থী করেছে পদ্মশিবির ৷ প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে আরও 17 জনের প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি (BJP announced 17 more candidates name in Uttar Pradesh) ৷ যে তালিকায় যোগী সরকারের বিধানসভার অধ্যক্ষ হৃদয় নারায়ণ দীক্ষিতকে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে ৷ তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশে মোট 7 দফায় ভোট হবে (UP Election 2022) ৷ আগে বেশ কয়েক দফায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর মঙ্গলবার আরও 17টি কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি ৷ যে তালিকায় লখনউ ক্যান্ট কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্যের আইনমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠককে ৷ প্রসঙ্গত, এই আসনে প্রার্থী হবেন, প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মুলায়ম সিং যাদবের ছোট ছেলে প্রতীকের স্ত্রী অপর্ণা যাদব ৷ কিন্তু, তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি রাখেনি বিজেপি নেতৃত্ব ৷

তবে উল্লেখযোগ্যভাবে টিকিট পাননি যোগী সরকারের বিধানসভার অধ্যক্ষ নারায়ণ দীক্ষিত ৷ তাঁর জায়গায় উন্নাও জেলার ভগবন্তনগর বিধানসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে আশুতোষ শুক্লাকে ৷ পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের নারী কল্যাণ মন্ত্রী স্বাতী সিংকে তাঁর কেন্দ্র সরোজিনী নগর থেকে টিকিট দেয়নি বিজেপি ৷ সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের প্রাক্তন জয়েন্ট ডিরেক্টর রাজেশ্বর সিংকে ৷

আরও পড়ুন : BJP candidates in UP Assembly Polls 2022 : উত্তরপ্রদেশের 172 আসনে প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত বিজেপির; লড়ছেন যোগী, উপমুখ্যমন্ত্রীরা

এই প্রার্থী তালিকা নিয়ে পুরনো বিজেপি নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ 2017 সালে লখনউ ক্যান্ট থেকে জিতে যোগী সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন রীতা বহুগুণা জোশী ৷ 2019’র লোকসভায় এলাহাবাদ কেন্দ্র থেকে জিতে সাংসদ হওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন ৷ সেখানে পরবর্তী সময়ে বিজেপির সুরেশ চন্দ্র তিওয়ারি বিধায়ক হন ৷ কিন্তু, রীতা বহুগুণা জোশী এ বার লখনউ ক্যান্ট থেকে তাঁর ছেলে ময়ঙ্ক জোশীকে প্রার্থী করার কথা বলেছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁর সেই দাবি বিজেপি রাখেনি ৷ তবে, দলের সিদ্ধান্তকে তিনি সম্মান করেন বলে জানিয়েছেন বিজেপি সাংসদ ৷ তবে, তাঁর ছেলে ময়ঙ্ক জোশী সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দিতে পারেন বলেও শোনা যাচ্ছে ৷