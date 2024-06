পর্ন তারকাকে ঘুষ মামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, 11 জুলাই সাজা ঘোষণা - Donald Trump

ETV Bharat / international

পর্ন তারকাকে ঘুষ মামলায় দোষী সাব্যস্ত প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, 11 জুলাই সাজা ঘোষণা - Donald Trump

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 31, 2024, 8:53 AM IST | Updated : May 31, 2024, 9:13 AM IST

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ( ইটিভি ভারত )

নিউইয়র্ক, 31 মে:ব্যবসায়িক নথিপত্রে তথ্য গোপন, পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় 34টি অভিযোগের সবকটিতেই দোষী সাব্যস্ত হলেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ ম্যানহাটন আদালতের জুরিরা ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ৷ বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কের একটি আদালত এই রায় দিয়েছে। ওই মামলায় আনা ৩৪টি অভিযোগের সবকটিতেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির এই নেতা। এই রায়কে 'ঐতিহাসিক' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ কারণ, মার্কিন ইতিহাসে ট্রাম্পই প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি অপরাধমূলক কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ৷ 2016 সালের নির্বাচনের অখণ্ডতা এবং নেতিবাচক তথ্য নষ্ট করার লক্ষ্যে একটি অবৈধ ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে । পশ্চিম এশিয়ায় কূটনৈতিক কৌশল বাইডেন প্রশাসনের, কী কী বদলাবে ? এই রায় সামনে আসার পর বিচারকের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ট্রাম্প ৷ পাশাপাশি, বিচার প্রক্রিয়ায় কারচুপি হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ ট্রাম্প আদালতের কক্ষ থেকে বেরোনোর পর বলেন, "আমি নির্দোষ ৷ আমি কোনও ভুল করিনি ৷ আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব ৷ আর আমরাই জিতব ৷ কারণ, আমাদের দেশ নরকে চলে গিয়েছে ৷ আমরা আমাদের সংবিধানের জন্য লড়াই করে যাব ৷" এদিন দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ট্রাম্প বাইডেন প্রশাসনকেও দোষারোপ করেন ৷ আদালত থেকে বের হওয়ার পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের পুরো দেশে এখন কারচুপি করা হচ্ছে। বাইডেন প্রশাসন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আহত বা আঘাত করার জন্য এমন জঘন্য কাজ করেছে ৷" আগামী 11 জুলাই মামলায় ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে এটাই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একমাত্র মামলা নয়। 2020 সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমানে একটি মামলা চলছে। এ ছাড়া, প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেয়াদ শেষের পর হোয়াইট হাউস থেকে সরকারি গোপন নথিপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে আরও একটি মামলা রয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে করা আরও একটি মামলা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের সময় পর্নস্টার স্টর্মির মুখ বন্ধ করতে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল এই মামলা।

Last Updated : May 31, 2024, 9:13 AM IST