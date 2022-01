নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: জল্পনাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে ৷ উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) অযোধ্যা থেকে লড়ার সম্ভাবনা জোরদার সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ৷ উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও দীনেশ শর্মা লড়বেন লখনউ থেকে (Yogi adityanath and his deputies to contest in UP Poll) ৷ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে ভোটের 172 জনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে বিজেপি (BJP finalises nominees for 172 seats in UP polls) ৷ আপনা দল (এস) ও নিশাদ পার্টির সঙ্গে জোট প্রক্রিয়ার আলোচনাও প্রায় শেষ পর্যায়ে (Apna Dal S and Nishad Party to tie up with BJP) ৷

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের (UP Assembly Polls 2022) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন অযোধ্যা থেকে লড়বেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ গোরক্ষপুর থেকে পাঁচবারের বিজয়ী লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ যোগী বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্য ৷ মৌর্য লড়বেন সিরাথু বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৷ দীনেশ শর্মা লখনউয়েরই কোনও কেন্দ্র থেকে লড়বেন ৷ শিগগিরই গেরুয়া শিবির তাদের প্রথম প্রার্থিতালিকা প্রকাশ করবে বলে দাবি করেছে সূত্র ৷

আরও পড়ুন: Yogi to Contest from Ayodhya : অযোধ্যা থেকে প্রার্থী হতে পারেন যোগী আদিত্যনাথ

উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য বৃহস্পতিবারই দাবি করেছেন যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতা ধরে রাখবে শাসক দল ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক (BJP Central Election Committee meeting) শেষে তিনি জানান, 172টি আসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ তাঁর আশা, 2022-এর নির্বাচনে 2017-র ফলকেও ছাপিয়ে যাবে বিজেপি ৷ শুক্রবার তাদের প্রথম প্রার্থিতালিকা প্রকাশিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

আগামী 10 ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের 58টি আসনে ও 14 ফেব্রুয়ারি 55টি আসনে ভোট হতে চলেছে ৷ ভোট হবে মোট সাত দফায় ৷ 14 ফেব্রুয়ারি উত্তরাখণ্ড, গোয়া ও পঞ্জাবেও চলবে বিধানসভা নির্বাচন পর্ব ৷ এ বারের ভোটে বর্তমান কয়েকজন বিধায়ককে টিকিট নাও দিতে পারে বিজেপি ৷ আপনা দল (এস)-এর দাবি, তারা 13-14টি আসনে এবং নিশাদ পার্টি 13-17টি আসনে প্রার্থী দেবে ৷ ইটিভি ভারতকে নিশাদ পার্টির সভাপতি সঞ্জয় নিশাদ জানিয়েছেন, জয়ের ব্যাপারে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী ৷ বিজেপির সঙ্গে জোট-প্রক্রিয়াও ঠিক পথে এগোচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷

আরও পড়ুন : UP Assembly Polls 2022 : যোগী-রাজ্যে বিজেপিতে ভাঙন চলছেই, দল ছাড়লেন আরও এক বিধায়ক