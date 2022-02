1.Deucha Pachami Project : দেউচা-পাঁচামিতে দেশের সেরা পুনর্বাসন প্যাকেজ : মুখ্যসচিব

মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী বললেন, দেউচা-পাঁচামিতে দেশের সেরা পুনর্বাসন প্যাকেজ হচ্ছে ৷ সমস্ত জমিদাতাদের সঙ্গে কথা বলেই তা করা হচ্ছে ৷

2.Suvendu Slams TMC : আমি মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি, আমাকে আটকানো সম্ভব নয় : শুভেন্দু

বৃহস্পতিবার বিকেলে আসানসোল পৌরনিগমে ভোটের (Asansol Municipal Corporation Election 2022) প্রচারে রোড শো করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর (Bengal LoP Suvendu Adhikari) । কিন্তু অনুমতি না পেয়ে রাস্তাতেই ছোট সভা করে প্রচার সারলেন এই বিজেপি বিধায়ক ৷ সেখানে তিনি বলেন, ‘‘আমি মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি, আমাকে আটকানো সম্ভব নয় ৷’’

3. Mahua got angry in Lok Sabha : সংসদের জন্য লজ্জাজনক দিন, বক্তৃতা শেষ করতে না-পেরে রণংদেহী মহুয়া

লোকসভায় বৃহস্পতিবার ভাষণ দেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র (TMC MP Mahua Moitra)৷ তিনি মোদি সরকারকে আক্রমণ করেন (Mahua Attacks Modi Govt) ৷ বলেন, এই সরকার ইতিহাস বিকৃত করতে চায় ৷ তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীত৷ আর বর্তমানকে বিশ্বাস করে না ৷

4. Mamata Banerjee : রাজ্যপাল ফোন করেন ? প্রশাসনিক বৈঠকে পুলিশ সুপারকে প্রশ্ন মমতার

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাজ্যের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে-কে ভৎর্সনা করে জানতে চাইলেন, ‘‘রাজ্যপাল কি ফোন করেন ?’’

5. Truck Terminus Responsibility Take Govt: সীমান্ত এলাকার ট্রাক টার্মিনাসের দায়িত্ব নেবে পরিবহন দফতর, জানালেন মমতা

আয় বাড়াতে রাজ্যের সীমান্ত এলাকার সমস্ত ট্রাক টার্মিনাসগুলি পরিচালনার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার (Truck Terminus Responsibility Take Govt)। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে এই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

6.Anil Vij slams Rahul Gandhi for two Indias remark: মা ইতালির, বাবা ভারতীয় ! রাজীব-সোনিয়াকে টেনে রাহুলকে জবাব ভিজের

রাহুল গান্ধির (anil vij personal comment on rahul gandhi) দুই ভারত মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে তাঁর বাবা-মাকে টেনে আনলেন হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিল ভিজ (Anil Vij slams Rahul Gandhi for two Indias remark)৷

7. Galwan Valley clash : 4 নয়, গালওয়ানের সংঘর্ষের 42 জন চিনা সৈনিকের প্রাণ যায়; দাবি অজি সংবাদপত্রের

2020-র 15 জুন পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা পিএলএ-র সঙ্গে ভারতীয় সেনার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল (Galwan Valley clash) ৷ চিনের দাবি ছিল যে তাদের পিপলস লিবারেশন আর্মির 4 জন মারা গিয়েছেন ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলীয় সংবাদপত্র দ্য ক্ল্যাক্সন দাবি করেছে গালওয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর জেরে প্রাণ গিয়েছিল 42 জন চিনা সৈনিকের ৷

8.Anubrata Mandal : অনুব্রতকে রক্ষাকবচ হাইকোর্টের, গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই

কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত স্বস্তি দিল অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI can not arrest Anubrata Mandal says Calcutta High Court) ৷

9.Attack on Sidharth Nath Singh : প্রয়াগরাজে সিদ্ধার্থনাথ সিংয়ের উপর হামলার চেষ্টা

উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিং ৷ বাংলায় বিজেপির পর্যবেক্ষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ৷ 2017 সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জিতে যোগী সরকারের মন্ত্রী হন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর উপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ (Yogi Minister under Attack) ৷

10. Corona Update in Bengal : নমুনা পরীক্ষা কমতেই রাজ্যে দু'হাজারের নিচে সংক্রমণ

রাজ্যে গত 24 ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 1 হাজার 916 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 2 হাজার 723 জন (Corona Update in Bengal) ৷