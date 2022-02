চণ্ডীগড়, 3 ফেব্রুয়ারি: রাহুল গান্ধির (anil vij personal comment on rahul gandhi) বাবা ভারতীয় ৷ মা ইতালীয় ৷ সেই কারণেই একটি ভারতের মধ্যে দুটি ভারতকে দেখতে পান তিনি ৷ আর তাঁর চিন্তা ভাবনায় সবসময় একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে ৷ আর্থিক বৈষম্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দুটি ভারত গড়ে তোলার অভিযোগ করেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর সেই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে এ ভাবেই তাঁর বাবা-মাকে টেনে আনলেন হরিয়ানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (haryana home minister anil vij) অমিল ভিজ (Anil Vij slams Rahul Gandhi for two Indias remark)৷

হিন্দিতে টুইট করে ভিজ (anil vij on rahul gandhi two india statement) লিখেছেন, "একটি ভারতের মধ্যেই দুটি ভারতকে দেখাটা রাহুল গান্ধির জন্য স্বাভাবিক ৷ কারণ তিনি দুটি সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠেছেন ৷ তাঁর মা সোনিয়া গান্ধি ইতালীয় ৷ বাবা রাজীব গান্ধি ভারতীয় ৷ তিনি (রাহুল) ভারত ও ইতালি এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছেন ৷ তাই তাঁর চিন্তা ভাবনায় সবসময় একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে ৷"

অনিল ভিজের টুইট

দেশের আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি প্রশ্নে বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi latest news)৷ লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, দেশের 40 শতাংশ সম্পদ বাছাই করা কয়েকজনের কাছে চলে গিয়েছে ৷ অথচ জনসংখ্যার 84 শতাংশই দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে ৷ তাঁর কথায়, এই সরকার দুটি ভারত তৈরি করেছেন, একটি ধনীদের ভারত, অপরটি গরিবদের ৷ আর এই দুই ভারতের ব্যবধানটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ করেন রাগা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷ নমোকে নিশানা করেন তিনি বলেন, "রাজার ধারণাটা আবারও ফিরে এসেছে ৷"

