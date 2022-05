1. UEFA Champions League : ইউরোপ সেরা রিয়াল, লস ব্ল্যাঙ্কোসদের ঘরে এল 14তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

14তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতে ইতিহাস রিয়ালের ৷ ভিনিসিয়াস জুনিয়রের 59 মিনিটের গোলে লিভারপুলকে হারাল আন্সেলোত্তির ছেলেরা (Real Madrid beat Liverpool in UCL Final) ৷

2. West Bengal Weather Update : চাঁদিফাটা গরমেও রবিবাসরীয় সন্ধেয় বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া

বর্ষা আসব আসব করছে ৷ এর মধ্যে বাড়ছে চড়ছে পারদ ৷ কলকাতা এবং তার আশপাশে আজও তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ তবে বিকেল-সন্ধে নাগাদ ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দেবে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Carlo Ancelotti : রিয়ালকে জিতিয়ে একগুচ্ছ রেকর্ডের মালিক আন্সেলোত্তি

আগেই প্রথম কোচ হিসেবে পাঁচটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের হটসিটে বসা নিশ্চিত করেছিলেন ৷ এবার ইউরোপ সেরা হওয়ার নজিরেও বাকিদের টপকে গেলেন কার্লো আন্সেলোত্তি (Carlo Ancelotti sets several records in UEFA Tournaments) ৷

4. Controversial Comment of Abhishek Banerjee : 'বিচারব্যবস্থায় দু-একজন এমন আছেন যাঁরা যোগসাজশ করে তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করছেন', বিস্ফোরক অভিষেক

বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণের পাশাপাশি শনিবার হলদিয়ায় দলের শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ থেকে শ্রমিক নেতাদেরও হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee at Haldia) ৷

5. Boney Kapoor Credit Card Fraudulent : ক্রেডিট কার্ড থেকে হাওয়া প্রায় 4 লক্ষ ! সাইবার ক্রাইমের ফাঁদে বনি কাপুর

মুম্বই ফিল্ম দুনিয়ার তাবড় পরিচালক-প্রযোজক বনি কাপুরও কি সাইবার অপরাধীদের নজরে ? সম্প্রতি তাঁর ক্রেডিট কার্ড থেকে কেউ বা কারা লক্ষাধিক টাকা নিয়ে নিয়েছে ৷ কী ভাবে ? তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে তদন্ত চলছে (Boney Kapoor Credit Card Fraudulent) ৷

6. Jadavpur BJP Protest Rally : উত্তপ্ত যাদবপুর, বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের হাতাহাতি

গত পৌর নির্বাচনে ঝালদা পৌরসভার 2 নম্বর আসন থেকে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেসের তপন কান্দু ৷

7. Model Mysterious Death : বান্ধবীকে ‘লাভ ইউ বউ’ ! সমকামিতাই কি বিদিশার মৃত্যুর কারণ ?

গত বৃহস্পতিবার নাগেরবাজারের একটি ফ্ল্যাট থেকে মডেল বিদিশা দে মজুমদারের মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷

8. Asia Cup Hockey: সুপার ফোরে জাপানকে হারিয়ে বদলা, ফাইনালের পথে একধাপ এগোল ভারত

সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে জাপানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে হারের বদলা নিল ভারত (India beat Japan in Asia cup hockey to take revenge for earlier defeats) ৷ পুল ম্যাচে 2-5 পর্যুদস্ত হওয়া গতবারের সেরারা এদিন সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে জাপানকে হারাল 2-1 গোলে ৷

9. Malda Water Logging : মাত্র দু’ঘণ্টার বৃষ্টি, জল থইথই মালদা মেডিক্যাল কলেজ

প্রাক বর্ষার বৃষ্টি ৷ তাতেই ভাসল মালদা শহর ৷ জল থইথই মালদা মেডিক্যাল কলেজের ওটি-সহ একাধিক ওয়ার্ড ৷ সমস্যায় রোগী-সহ রোগীর আত্মীয় স্বজনরাও ৷ যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা (Malda Water Logging) ৷

10. Shraddha Kapoor Pics : 'হোয়াই থিঙ্ক? জাস্ট পিঙ্ক!' নজর কাড়লেন গোলাপি কন্যা শ্রদ্ধা

নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়ে ফের একবার 'প্রিটি পিঙ্ক বেবি'-র সাজে ক্যামেরার সামনে শ্রদ্ধা কাপুর ৷ দেখুন তাঁর নতুন লুকের কিছু ঝলক ৷