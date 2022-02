1. Jorabagan Fire : জোড়াবাগান বস্তিতে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের 7 ইঞ্জিন

শুক্রবার মধ্যরাতে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানের বস্তিতে আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে যায় দমকলের 7টি ইঞ্জিন (Fire breaks out at Jorabagan) ।

2. India vs West Indies : রোহিতকে ছুঁয়েও আক্ষেপ যাচ্ছে না কোহলির

ভারতীয় দলের জার্সিতে টি-20 ম্যাচে রোহিতের তিরিশটি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করেছেন সদ্য প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক । যদিও তাতেও আক্ষেপ যাচ্ছে না কোহলির (Virat Kohli equals Rohit Sharma's world record) ৷

3. East-West Metro : মার্চেই মেট্রো ছুটবে শিয়ালদা পর্যন্ত, চূড়ান্ত পরিদর্শনে আসছেন সিআরএস আধিকারিকেরা

শীতের শেষে রাজ্যে আবারও সৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৷ রবিবার আংশিক মেঘলা আকাশ এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে । অনুভূত হতে পারে শীত (West Bengal Weather Update) ৷

4. India vs West Indies : ভুবির অভিজ্ঞতার প্রশংসা, দলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি রোহিত শর্মা

19তম ওভারে ভুবনেশ্বর কুমারের বোলিং ভারতের জয়কে আরও সহজ করে দেওয়ার জন্য ভুবনেশ্বর কুমারের প্রশংসা করলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা (Rohit Sharma On Bhubi) ৷ বিরাট কোহলি-সহ দলের অন্যান্যদের খেলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন হিটম্যান ৷

5. WB Bye Election 2022 : আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী দুই আইনজীবী

পৌরসভা ভোটের পর্ব এখনও মেটেনি ৷ তার আগে আসানসোল লোকসভা ও বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গুঞ্জন শুরু ৷ আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে সেই দিন ঘোষণা হতে পারে বলে খবর ৷ আর তাই আগাম প্রস্তুতি শুরু বিজেপিতে ৷ দুই কেন্দ্রের প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে (BJP Finalised Candidates Name for Asansol and Ballygunge) ৷

6. Ahmedabad Blasts Case : আমেদাবাদ বিস্ফোরণ মামলায় 38 জনকে প্রাণদণ্ড দিল আদালত

2008 সালের 26 জুলাই ৷ একের পর এক বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমেদাবাদের বিভিন্ন জায়গা ৷ দোষীদের সাজা ঘোষণা করল গুজরাতের বিশেষ আদালত (Ahmedabad Blasts Case) ৷

7. TMC Working Committee Meeting : অভিষেকই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

শুক্রবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের (TMC Working Committee Meeting) পর এই ঘোষণা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হচ্ছেন সুব্রত বক্সী, যশবন্ত সিনহা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

8. Dilip Criticises New TMC Leadership : ‘পিসি-ভাইপোর পার্টি’, তৃণমূলের নয়া নেতৃত্ব নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষেককে (Abhishek Banerjee Remains National General Secretary of TMC) বহাল রাখা নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ৷

9. Mayor Of Chandannagar : নাগরিক পরিষেবায় জোর, চন্দননগরের মেয়র পদে হ্যাটট্রিক করে বললেন রাম

এই নিয়ে টানা তিনবার চন্দননগরের মেয়র পদে নির্বাচিত হলেন রাম চক্রবর্তী (Mayor Of Chandannagar Ram Chakraborty)

10. Mayor of Bidhannagar : বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণাই, চেয়ারম্যান সব্যসাচী

বিধাননগরের মেয়র নির্বাচনে নিজের পুরনো সঙ্গী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উপরেই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Suprimo Mamata Banerjee) ৷