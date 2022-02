কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি : ইডেনে দ্বিতীয় টি-20 ম্যাচে কোহলির 52 রানের ইনিংসের উপর দাঁড়িয়েই রানের পাহাড়ে চড়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ যদিও যে বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেছেন, ভাগ্য সহায় না থাকলে সেই বলেই ফিরতে হত ডাগ-আউটে ৷ কিন্তু লং-অনে জেসন হোল্ডার ক্যাচ ফেলায় ছক্কা হাঁকিয়ে অর্ধশতরান এসেছে কোহলির ব্যাটে ৷ বিরাট-ব্যাটে ভর করেই 8 রানে জিতে ওয়ান-ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজও পকেটে পুরে নিয়েছে ‘মেন ইন ব্লু’ (India beat WI by 8 runs in second T20I) ৷

অর্ধশতরানের সুবাদে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে একাসনে বসেছেন বিরাট কোহলি । ভারতীয় দলের জার্সিতে টি-20 ম্যাচে মুম্বইকরের তিরিশটি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করেছেন সদ্য প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক । যদিও তাতেও আক্ষেপ যাচ্ছে না কোহলির (Kohli is not happy even after playing a brilliant knock) ৷ হোল্ডারের ক্যাচ মিসে হাফসেঞ্চুরি পাওয়ায় ওয়ান-ডে সিরিজে 26 রান সংগ্রহ করা বিরাটের উচিৎ ছিল আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ইনিংস দীর্ঘায়িত করা ৷ কিন্তু ওই ওভারেই রস্টন চেজের ডেলিভারির লাইন বুঝতে না পেরে আউট হয়েছেন তিনি ৷ তা নিয়েই ম্যাচের পর হতাশা ঝরে পড়ল কোহলির গলায় ৷

বিরাট কোহলি বলেন, ‘‘আমি প্রথম থেকে ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিলাম । কিন্তু রোহিত-সুর্যকুমারের উইকেট পড়ে যায় ।ফলে আমি ইনিংসটা টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম । কিন্তু আউট হয়ে গেলাম । তবে আমি যেভাবে নিজের শট খেলতে চেয়েছিলাম তাতে আমি খুশি । দলের জন্য যে কোনও পরিস্থিতিতে যেকোনও জায়গায় ব্যাট করতে তৈরি আমি । দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব নিয়ে খেলার চেষ্টা করেছি । তাই এখন একটা এমন মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে পারি ।’’

সিএবির তরফে তাদের ক্রিকেট মিউজিয়ামের জন্য কোহলির একটি ক্রিকেট সামগ্রী চাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে । একইসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক পোলার্ডও এদিন দেশের হয়ে শততম টি-20 ম্যাচ খেলেছেন । তাঁরও একটি ক্রিকেটীয় সামগ্রী রাখার কথা ভাবা হয়েছে । যদিও শততম ম্যাচে জয়ের মুখ দেখলেন না ক্যারিবিয়ান পাওয়ার হিটার ৷ অন্যদিকে, ওয়ান-ডে'র পর টি-20 সিরিজ জয়ের দিনে টিম ইন্ডিয়ার পাওনা বিরাটের রানে ফেরা ৷