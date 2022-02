কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি : একটা সময় মনে হচ্ছিল নিকোলাস পুরান এবং রোভম্যান পাওয়েলের ব্যাটে ভারত সফরে প্রথম জয়টা পেতে চলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার পাহাড়প্রমাণ রানের সামনে শেষ অবধি পেরে উঠল না ক্যারিবিয়ানরা ৷ 187 রান তাড়া করতে নেমে 178 রানেই থমকে গেল কায়রন পোলার্ড অ্যান্ড কোম্পানি ৷ 8 রানে জিতে ওয়ান-ডে সিরিজের পর টি-20 সিরিজও পকেটে পুরে নিল টিম ইন্ডিয়া (India beat WI by 8 runs in second T20I) ৷

বিস্তারিত আসছে ...