কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি : খুব শীঘ্রই আসনসোল লোকসভা এবং বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন হতে চলেছে ৷ পৌরসভার ভোটপর্ব মিটলেই সেই নির্বাচনের দিন ঘোষণা করতে পারে ভারতের নির্বাচন কমিশন ৷ আই এই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন জিততে মরিয়া বিজেপি ৷ বিশেষ করে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র ৷ কারণ বাবুল সুপ্রিয় বিজেপির সাংসদ ছিলেন ৷ তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়ার আগে, সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ৷ তাই কোলিয়ারি অঞ্চলকে নিজেদের দখলে রাখতে মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব ৷ আসানসোল ও বালিগঞ্জ এই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচন আগামী 15 দিনের মধ্যে ঘোষণা হতে পারে বলে খবর ৷ তাই দুই কেন্দ্রে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করল গেরুয়া শিবির (BJP announces candidates names for Asansol and Ballygunge) ৷

আসানসোল লোকসভাকে নিজেদের দখলে রাখতে স্থানীয় নেতা তথা আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র আইনজীবী জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে উপনির্বাচনে প্রার্থী করছে বিজেপি (Jitendra Tewari will Contest from Asansol Lok Sabha for BJP) ৷ এমনটাই রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন রাজ্যের প্রয়াত পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি মারা যাওয়ার পর বালিগঞ্জ বর্তমানে বিধায়ক শূন্য ৷ বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপির আইনি সেলের আহ্বায়ক লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করতে পারে গেরুয়া শিবির (Loknath Chatterjee will Contest from Ballygunge Assembly for BJP) ৷

প্রসঙ্গত, জিতেন্দ্র তিওয়ারি একসময় কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন ৷ আর লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় এখনও দাপটের সঙ্গে তাঁর আইন চর্চা করে চলেছেন ৷ এই দুই অভিজ্ঞ আইনজীবীর কাঁধে ভর করেই বিজেপি লোকসভা ও বিধানসভার দুই উপনির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে ৷ কারণ বিধানসভা ভোটের পর থেকে বিজেপি প্রতিটি নির্বাচনে হারছে ৷ সেই ধাক্কা সামলে নেতা ও কর্মীদের মনোবল ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ৷

বিজেপি সূত্রে খবর, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে জিতেন্দ্র তিওয়ারি ছাড়াও সায়ন্তন বসুর নামও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে ৷ অন্যদিকে, বালিগঞ্জ বিধানসভায় আগেরবার লোকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রার্থী ছিলেন ৷ তাঁর নাম ছাড়াও যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ এর নাম রয়েছে ৷

খুব শীঘ্রই উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ তাই এ বার আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ কারণ সব সময়ই বিজেপির বিরুদ্ধে দেরি করে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার অভিযোগ ওঠে ৷ সাধারণভাবে তৃণমূল বা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি প্রার্থী ঘোষণা করার পর বিজেপি প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে ৷ যা নিয়ে বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে বলে জানতে পেরেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ৷ তাই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এ বার এই দুই কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তৈরি করে ফেলা হয়েছে ৷

এ বিষয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘বিজেপির নির্বাচনী কমিটি নাম চূড়ান্ত করবে ৷ সেই নাম আমরা দিল্লিতে পাঠাব ৷ আর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই নাম ঘোষণা করবে ৷ তবে আমাদের নাম চূড়ান্ত ৷’’