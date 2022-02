.

Dilip Criticises New TMC Leadership : 'পিসি-ভাইপোর পার্টি', তৃণমূলের নয়া নেতৃত্ব নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের Published on: 2 hours ago

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে অভিষেককে (Abhishek Banerjee Remains National General Secretary of TMC) বহাল রাখা নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ ৷ তৃণমূলকে ‘পিসি-ভাইপোর পার্টি’ বলে কটাক্ষ করলেন তিনি (TMC is Personal Property of Mamata Banerjee and Her Nephew) ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোক দেখাতে নাটক করেছিলেন ৷ তৃণমূলকে মমতা এবং অভিষেকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলেও কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ ৷ পৌরসভা নির্বাচনের প্রচার এই মুহূর্তে নদিয়ায় রয়েছেন দিলীপ ঘোষ ৷ সেখানে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর পৌরসভা এলাকায় প্রচার করছেন তিনি ৷ এ দিন সকালে কৃষ্ণনগরে প্রচারে গিয়ে দিলীপ ঘোষ অভিযোগ করেছেন, নদিয়ার সবক’টি পৌরসভায় তৃণমূল হারবে জেনে বিজেপির নেতাকর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে ৷