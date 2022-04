গত 13 মার্চ পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুন করা হয় (Jhalda Councillor Murder Case ) ৷ তদন্তের দায়ভার নিয়েছে সিবিআই ৷ ঘটনায় এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হল আইসি সঞ্জীব ঘোষকে (CBI summons IC Sanjib Ghosh) ।

2. Covid Spike in Delhi : ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা, 48 ঘণ্টায় দিল্লিতে দ্বিগুণ বাড়ল সংক্রমণ

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এলেও দিল্লিতে পরিস্থিতি কিছুটা অন্যরকম ৷ সেখানে কোভিড পরিস্থিতি উল্টোমুখে হাঁটছে (Covid Spike in Delhi) ৷ সুতরাং, সবসময় সতর্ক ও সচেতন থাকতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

3. Bagtui Massacre Probe : বগটুই কাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, মোট গ্রেফতার 28

একের পর এক অভিযুক্তদের ধরছে সিবিআই ৷ 21 মার্চ তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের খুন এবং তারপর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ আদালতের নির্দেশে এই দু'টি ঘটনারই তদন্ত করছে সিবিআই (Bagtui Massacre Probe ) ৷

4. CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape : গণধর্ষণ-কাণ্ডের তদন্তে হাঁসখালি থানায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধিদল

নাবালিকা গণধর্ষণ-কাণ্ডে তদন্তভার নেওয়ার পর বুধবার মধ্যরাতে হাঁসখালি থানায় উপস্থিত হন সিবিআইয়ের প্রতিনিধিরা । রাত প্রায় বারোটা নাগাদ হাঁসখালি থানায় পৌঁছন তাঁরা (CBI Investigate in Hanskhali Gang Rape) ৷

5. Mamata meets Deucha Pachami protesters: দেউচা পাচামি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সুর নরম আন্দোলনকারীদের

দেউচা পাচামি প্রকল্প (Deucha Pachami project) রূপায়ণে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata meets Deucha Pachami protesters)৷

6. Niranjan Baishnav Death Case : আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ, নিরঞ্জন বৈষ্ণবের মৃত্যুতে এফআইআর সিবিআইয়ের

নিরঞ্জন বৈষ্ণবকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ায় অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির 306 ও 34 ধারায় মামলা দায়ের করেছে সিবিআই (CBI lodge FIR) ।

7. Corona Update in India : করোনা সংক্রমণ হাজারেই, মৃত 1

দৈনিক করোনা সংক্রমণ 1 হাজারের আশপাশে ওঠানামা করছে ৷ তবে গত 24 ঘণ্টায় দেশে মাত্র 1 জনের মৃত্যু হয় (Corona Update in India) ৷

8. Dhankhar on Bengal Law and Order : সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক, ঐচ্ছিক নয়: রাজ্যপাল

রাজভবনে মুখ্যসচিব ও ডিজির সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ তার পর টুইট করে জানালেন, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন অবশ্যিক বিষয়, কোনও ঐচ্ছিক বিষয় নয় (Governor Dhankhar Reaction after Meeting with Bengal CS and DG) । রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়কেও (Bengal CM Mamata Banerjee) তলব করেছেন রাজ্যপাল ৷

9. TATA IPL 2022 : নয়া নজির গড়ে টানা প্রথম পাঁচ ম্যাচ হারল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিলক বর্মা এবং পোলার্ড রান আউট হয়ে যাওয়ায় জয়ের মুখ দেখা হল না রোহিতদের ৷ দুই রান আউটের ক্ষেত্রেই দায় এড়াতে পারবেন না সূর্যকুমার (Punjab Kings beat Mumbai Indians in IPL 2022) ৷

10. Eluru Chemical Factory Fire : অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরুর রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন, মৃত 6

বুধবার রাতে অন্ধ্রপ্রদেশের এলুরুতে একটি কারখানায় আগুন লাগে ৷ দমকল বাহিনী তা নিয়ন্ত্রণে আনলেও প্রাণ খুইয়েছেন 6 জন, আহত বহু (Eluru Chemical Factory Fire) ৷