1. Next Pak PM : তখত-চ্যুত ইমরান, গদিতে বসতে তৈরি শেহবাজ় শরিফ

সোমবার নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে ফের সন্মিলিত হবেন জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ৷ সব কিছু ঠিক থাকলে 23তম পাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শেহবাজ় শরিফ ৷ বর্তমানে তিনি অ্যাসেম্বলির বিরোধী দলনেতা (Shehbaz Sharif is all set to be the next Prime Minister) ৷

2. Imran Khan Ousted : ক্লিন বোল্ড কাপ্তান, পাকিস্তানের মসনদে আর নেই বাইশ গজের ইমরান

অনেক চেষ্টা হল, কিন্তু গদি টিকল না ৷ প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারলেন না ইমরান খান নিয়াজ়ি ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির নাটকীয় অনাস্থা ভোটে কী ভাবে পরাজিত হলেন খান সাহেব (Imran Khan Ousted) ?

3. Magrahat Double Murder Case : মগরাহাট জোড়া খুনে মূল অভিযুক্ত জানে আলম, হাত পাকিয়েছিল একাধিক বেআইনি ব্যবসায়

শনিবার সকালে মগরাহাটের মাগুরপুকুর এলাকায় গুলি করে ও কুপিয়ে খুন করা হয় সিভিক ভলান্টিয়ার বরুণ চক্রবর্তী ও তাঁর বন্ধু মলয় মাকালকে (Magrahat Double Murder Case) ৷

4. West Bengal Weather Update : কবে দক্ষিণবঙ্গবাসীর বৃষ্টিতে জুড়োবে প্রাণ ? উত্তর নেই হাওয়া অফিসের কাছে

দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে চলছে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷

5. Abhishek-Kalyan on Asansol by Election : শত্রুঘ্নের প্রচারে 'খামোশ' থাকলেন অভিষেক-কল্যাণ

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে আসানসোলে রোড শো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । প্রচারে ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek road show with Kalyan) ৷ গাড়িতে এক সঙ্গেই বলিউড তারকার হয়ে দু'জনে প্রচার করলেও 'খামোশ' থাকলেন অভিষেক-কল্যাণ ৷

6. Omicron XE Varient : এক্সই-র সংক্রমণ রুখতে সক্ষম স্পুটনিকের ন্য়াসাল স্প্রে টিকা, দাবি নির্মাতাদের

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় সবচেয়ে সংক্রামক রূপ ধারণ করতে চলা করোনার এই নয়া প্রজাতির সন্ধান প্রথম মিলেছিল গ্রেট ব্রিটেনে, গত 19 জানুয়ারি (WHO says the new coronavirus strain may turn out to be the most contagious ever) ৷ ওমিক্রনের তুলনায় 10 শতাংশ দ্রুত হারে ছড়ায় এক্সই, বলছেন গবেষকরা ৷

7. Dog Raped in Dhupguri : ওঝার পরামর্শে পথ কুকুরকে ধর্ষণ ! হতবাক ধূপগুড়ি

পথ কুকুরের সঙ্গে সঙ্গম করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়ল এক ব্য়ক্তি (Dog Raped in Dhupguri) ৷ পরে তাকে তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়িতে ৷

8. Sealdah Metro Station : নববর্ষে শহর পাচ্ছে না মেট্রোর নতুন স্টেশন

জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি, সেগুলি মেনে শিয়ালদা থেকে মেট্রো পরিষেবার (metro service from Sealdah station) সূচনা হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে ৷

9. UK PM Johnson is in Kyiv : চমক দিয়ে কিভে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, জেলেনস্কিকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেন জনসন

ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার পর এই প্রথম জি-7 গোষ্ঠীর কোনও রাষ্ট্রনেতা ইউক্রেনে গেলেন (UK PM Johnson is in Kyiv) ৷

10. AFC Cup : রবিবার সকালে শহরে ব্লু স্টার, তৈরি সবুজ-মেরুন

এএফসি কাপে এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ খেলতে টানা দু'দিন অনুশীলন করে মঙ্গলবার মাঠে নামার কথা তাদের ৷ রবিবার বেলা 11টায় কলকাতায় পা রাখছে শ্রীলঙ্কার ফুটবল ক্লাব ব্লু স্টার এফসি (Sri Lanka club Blue Star FC to reach Kolkata tomorrow morning)।