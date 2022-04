মস্কো, 9 এপ্রিল : দিনকয়েক আগেই বিশ্বের প্রথম ন্যাসাল স্প্রে টিকা হিসেবে ছাড়পত্র পেয়েছে স্পুটনিক ৷ এই স্প্রে ওমিক্রনের নয়া প্রজাতি এক্সই প্রতিরোধে ব্যাপক সক্ষম বলে এবার দাবি করলেন নির্মাতারা ৷ রাশিয়ার গামালেয়া রিসার্চ সেন্টার দাবি করেছে স্পুটনিক-ভি এবং স্পুটনিক-ভি লাইট তো বটেই, স্পুটনিক ভি ন্যাসাল স্প্রে-ও এক্সই প্রজাতির ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্ষম (Nasal spray vaccine form Sputnik will be effective vs Omicron XE) ৷ যে প্রজাতি সর্বাপেক্ষা সংক্রামক হতে পারে বলে আগাম ধারণা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷

গামালেয়ার মহামারি এবং মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ক গবেষক আলেকজান্ডার গিন্টসবার্গ সংবাদ সংস্থা TASS-কে বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এক্সই প্রজাতির বিরুদ্ধে স্পুটনিক-ভি ভীষণভাবে উপযোগী হবে কারণ, ওমিক্রনের বিএ1 এবং বিএ2 প্রজাতির মিশেলে তৈরি এই নয়া প্রজাতি ৷ আর স্পুটনিক এই দুই প্রজাতির সংক্রমণের বিরুদ্ধেই কার্যকরী ৷ একইসঙ্গে ন্যাসাল স্প্রে টিকাও এক্স-ই প্রজাতির সংক্রমণ রক্ষায় সচেষ্ট ৷"

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় সবচেয়ে সংক্রামক রূপ ধারণ করতে চলা করোনার এই নয়া প্রজাতির সন্ধান প্রথম মিলেছিল গ্রেট ব্রিটেনে, গত 19 জানুয়ারি (WHO says the new coronavirus strain may turn out to be the most contagious ever) ৷ ওমিক্রনের তুলনায় 10 শতাংশ দ্রুত হারে ছড়ায় এক্সই, বলছেন গবেষকরা ৷ সম্প্রতি ভারতের দুই রাজ্যেও ভাইরাসের নয়া প্রজাতি এক্স-ই'র সন্ধান মিলেছে ৷

বুধবার মুম্বইয়ে এক রোগীর শরীরে করোনার নয়া প্রজাতির হদিশ মেলে ৷ এরপর গুজরাতের ভদোদরায় ওমিক্রনের উপ-প্রজাতি এক্সই-র প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়ে শনিবার ৷