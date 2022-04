ইসলামাবাদ, 10 এপ্রিল : মধ্যরাতে যাবতীয় নাটকের যবনিকা পতন ৷ অনাস্থা ভোটে হেরে তখত-চ্যুত ইমরান খান ৷ 342 সদস্যের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তেহরিক-ই-ইনসাফ প্রধানের বিরুদ্ধে পড়ে মোট 174টি ভোট ৷ ফলে ইতিহাসের ধারা অক্ষুন্ন রেখে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ করতে পারলেন না পাকিস্তানের 22তম প্রধানমন্ত্রীও ৷ সোমবার নতুন প্রধানমন্ত্রীর খোঁজে ফের সম্মিলিত হবেন জাতীয় পরিষদের সদস্যরা ৷ তার আগে যাবতীয় জল্পনা বলছে, সব কিছু ঠিক থাকলে 23তম পাক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন শেহবাজ় শরিফ (Shehbaz Sharif is all set to be the next Prime Minister) ৷

কে এই শেহবাজ় শরিফ ?

পুরো নাম মিঁয়া মহম্মদ শেহবাজ় শরিফ ৷ তিনি পাকিস্তানের তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাই ৷ 2017 সালে ‘পানামা পেপার্স’ সংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারান নওয়াজ শরিফ ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিনি দেশ ছাড়ার পর শাহবাজ়-ই হন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজের সর্বেসর্বা ৷ প্রথম দিকে ভাইজি মরিয়াম শরিফকে নিয়ে দল সামলানো শাহবাজ় পরের বছরেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য হন ৷ তিনি অ্যাসেম্বলির বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ৷

2018-র অগস্টে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বিরোধী দলনেতা (Leader of the Opposition of Pakistan) হন শেহবাজ় শরিফ ৷ 1988-তে পঞ্জাব প্রদেশ থেকে তিনি প্রথম নির্বাচিত হন ৷ এরপর 1993-তে পঞ্জাব প্রদেশ থেকেই আরও একবার জিতে বিরোধী দলনেতার স্থান নেন ৷ 1997-এ মুখ্যমন্ত্রী হন নওয়াজ় শরিফের ভাই ৷ 1999-তে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান হলে সপরিবার তিনি সৌদি আরবে চলে যান ৷ 2007 সালে পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং 2008-এ দ্বিতীয়বার পঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন ৷ 2013-তেও তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হন শেহবাজ় ৷

আরও পড়ুন : ক্লিন বোল্ড কাপ্তান, পাকিস্তানের মসনদে আর নেই ইমরান খান

2019-এর ডিসেম্বরে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (National Accountability Bureau, NAB) আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে শেহবাজ় শরিফ এবং তাঁর পুত্র হামজ়া শরিফের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ৷ 2020-তে লাহোর হাইকোর্টে তিনি গ্রেফতার হন ৷ জেলে বন্দি থাকার পর 2021-র এপ্রিলে লাহোর আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে ৷

পঞ্জাব প্রদেশের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী শাহবাজ়ের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যে একপ্রকার নিশ্চিত, 30 মার্চের সাংবাদিক সন্মেলনে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন খোদ পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলাওয়াল ভুট্টো ৷ রবিবার অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তান মুসলিম লিগের আয়াজ সাদিক ৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রীর জন্য মনোনয়নপত্র সোমবার দুপুর 2টোর মধ্যে জমা দিতে হবে ৷ বিকেল 3টের মধ্যেই পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবে বিশ্বের ৷