লখিমপুর খেরি, 16 সেপ্টেম্বর: ফের সংবাদ শিরোনামে উত্তর প্রদেশ এবং লখিমপুর খেরি । এই জেলায় দুই নাবালিকা বোনকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে । বুধবার সন্ধে নাগাদ লখিমপুরের নিঘাসন গ্রামের বাইরে (Nighasan area of Uttar Pradesh's Lakhimpur Kheri) একটি গাছে দুই দলিত বোনের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাওয়া যায় ৷ তাদের বয়স 14 ও 17 ৷ মৃতদের মায়ের অভিযোগ, তাঁর দুই মেয়েকে অপহরণ করে ধর্ষণ করা হয়েছে । তারপরে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় 6 জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তাদের বিরুদ্ধে পকসো-সহ বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে (TMC strongly condemns allegedly rape of two dalit sisters in Lakhimpur Kheri UP) ৷

দলিত নির্যাতনের ঘটনায় যোগী সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস । তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, "দুই নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় আমি খুবই দুঃখিত । মহিলাদের উপর যে কোনও ধরনের অত্যাচার খুব দুঃখজনক । এই ঘটনায় আমি রাজনীতি টেনে আনতে চাই না ।" বিজেপির নামোল্লেখ না করে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে কিছু ঘটলে যাঁরা বিরোধিতা করেন, এখন তাঁরা চুপ কেন ? আমি মনে করি, সারা দেশে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের এই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত । ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন (National Commission For Women) বর্তমানে মোদি (PM Modi) এবং অমিত শাহের (Union Home Minister Amit Shah) হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই মর্মান্তিক ঘটনার পরও এনসিডব্লিউ চুপ করে রয়েছে কারণ উত্তরপ্রদেশ বিজেপি শাসিত রাজ্য । বিশেষত যে সমস্ত মহিলারা পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনার বিরোধিতা করেন, আজ তাঁরা চুপ কেন ? এই ধরনের ঘটনা ঘটলে রাজনীতিকে সরিয়ে আমাদের একসঙ্গে প্রতিবাদ করা উচিত ।"

আরও পড়ুন: দলিত বোনের ঝুলন্ত মৃতদেহ, লখিমপুরে আটক এক অভিযুক্ত

অন্যদিকে রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "উত্তরপ্রদেশে আরও একটি নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা সবাই । দু'টি নাবালিকাকে ধর্ষণ করে গাছে ঝুলিয়ে (The bodies of two Dalit minor sisters) দেওয়া হল । এদিকে উত্তরপ্রদেশ সরকার হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার কারওরই এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই । অভিযুক্তদের ধরার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত স্লথ । অবশ্য যারা ধর্ষণকারীদের 'সংস্কারী-ব্রাহ্মণ' হিসেবে চিহ্নিত করে, তাদের থেকে এর বেশি কিছু আশা করাও উচিত নয় ।" তিনি রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটলে কী হত, সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, "বাংলায় এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সবসময় দেখেন যাতে দোষীরা শাস্তি পায় । সেই সময় জাতীয় মহিলা কমিশনের (National Commission For Women) চেয়ারম্যান রেখা শর্মা নিজে থাকেন, নয়তো তাঁর প্রতিনিধি দল চলে আসে । কখনও আবার রিপোর্ট তলব করা হয় । কিন্তু উত্তরপ্রদেশে এর কোনওটাই করা হল না । এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক । এই যে নিরপেক্ষ সংস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, এটা আরেকটা প্রমাণ, সেখানে জাতীয় মহিলা কমিশন গেল না । আমরা তারও বিরোধিতা করছি ।"

এদিকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath) লখিমপুর খেরির এই মর্মান্তির ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 25 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন ৷ এর সঙ্গে একটি পাকা বাড়ি এবং কৃষি জমির পাট্টাও পাবেন মৃত দুই বোনের পরিজনেরা ৷ সরকার ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে গিয়ে এক মাসের মধ্যে অভিযুক্তদের সাজা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ৷ লখিমপুর খেরির এসডিএম রাজেশ কুমারও শোকাহত পরিবারকে যথাসম্ভব সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন ৷

আরও পড়ুন: ধর্ষকদের গ্রেফতারের দাবিতে বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ