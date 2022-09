লখিমপুর, 15 সেপ্টেম্বর: দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে লখিমপুর খেরির পুলিশ ৷ তারা জানিয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে জেরা করা হচ্ছে ৷ বুধবার সন্ধে নাগাদ একটি গাছ থেকে দুই দলিত বোনের ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া যায় নিঘাসন গ্রামের (Nighasan village) বাইরে থেকে ৷ তাদের বয়স যথাক্রমে 14 এবং 17 ৷ গ্রামটি উত্তর প্রদেশের বাইরে লখিমপুর খেরি জেলায় অবস্থিত (One detained in case of dalit sisters body being found hanging in Lakhimpur Kheri UP) ৷

মৃত নাবালিকাদের (Dalit Minor Death) মায়ের অভিযোগ, বুধবার বিকেল 3টে নাগাদ বাইকে করে তিন জন আসে এবং মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যায় ৷ পরে তাদের দেহ আখের খেতে একটি গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মেলে ৷ তাদের ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবার ৷ স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে৷ এর একদিন পরে আটক হয়েছে এক অভিযুক্ত ৷

এডিজি, আইন ও শৃঙ্খলা (ADG Law and Order Prashant Kumar) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, দুটি দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে এবং সেই পদ্ধতি পুরোটা ভিডিয়োগ্রাফ করা হয়েছে ৷ আইজি লক্ষ্মী সিং ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে (POCSO Act) দুই বোনকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷

তবে পুলিশ জানিয়েছে, দুই বোনের পরিবার তাদের মৃতদেহ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ জানায়নি ৷ এসপি বলেন, "মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে আমরা দেহ দু'টি অটোপসির জন্য পাঠিয়েছি ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা একে আত্মহত্যার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারছি না ৷"

লখনউয়ের আইজি লক্ষ্মী সিং বলেন, "মেয়ে দুটিকে তাদের নিজেদের ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে ৷ প্রাথমিক ভাবে তাদের দেহে কোনও ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি ৷ বিশেষজ্ঞদের দল ময়নাতদন্তটি পরিচালনা করবে ৷ পরিবার আমাদের কাছে যা কিছু জানিয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা এফআইআর দায়ের করব ৷"