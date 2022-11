দিল্লি/কলকাতা, 17 নভেম্বর: চারপেয়েদের থেকে দু'পেয়ে জন্তুরা অনেক বেশি ভয়ানক ৷ টুইটে এমনই দাবি করলেন মহুয়া মৈত্র ৷ সম্প্রতি দিল্লিতে কুকুরের কামড় নিয়ে একাধিক খবর শিরোনামে উঠে এসেছে (Mahua Moitra tweets Far more dangerous beasts on 2 legs) ৷

গুরুগ্রাম পৌরনিগমকে (Gurugram Municipal Corporation of Gurugram) 11টি বিদেশি প্রজাতির কুকুর রাখায় নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দিয়েছে গুরুগ্রামের কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন ৷ একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই খবরটি পোস্ট করেন সারমেয়প্রেমী মহুয়া ৷ তাঁর নিজেরও একটি রটউইলার আছে (TMC MP Mahua Moitra tweets in protest of pet dog ban in Gurgaon) ৷ লোকসভার দাপুটে সাংসদ লেখেন, "এরকম হাস্যকর এর আগে কখনও শুনিনি৷ এ ধরনের বোধবুদ্ধিহীন নিষেধাজ্ঞার কথা কারা চিন্তা করে ? দু'পেয়ে জন্তুরা অনেক বেশি খতরনাক৷" এর সঙ্গে তিনি তাঁর পোষ্য হেনরির একটি ছবিও পোস্ট করে লেখেন, "যাইহোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার হেনরি কোনও ভাবে গুরগাঁও পছন্দ করে না৷"

