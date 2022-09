নয়াদিল্লি, 10 সেপ্টেম্বর: রাস্তার কুকুরদের নিয়মিত খাওয়ালে তাদের দায় যিনি খাওয়াচ্ছেন তাঁর ৷ কুকুরগুলিকে ভ্যাকসিন দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হবে ৷ এমনকী ওই কুকুর কাউকে কামড়ালে তাঁর চিকিৎসার খরচও সেই ব্যক্তিই বহন করবেন । এমনই জানিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত (The Supreme Court suggests people to take responsibility of stray dog vaccination) ৷

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী (Justices Sanjiv Khanna and J K Maheshwari) কেরালায় একটি মামলার শুনানির সময় এ কথা জানান ৷ বিচারপতি সঞ্জীব খান্না মৌখিক ভাবে জানান, তিনি একজন কুকুরপ্রেমী এবং অনেকে কুকুর ভালোবাসেন ৷ তাঁর পরামর্শ, যাঁরা রাস্তার কুকুরদের খাওয়ান তাঁদের সেই কুকুরদের সংখ্যা মনে রাখা উচিত ৷ কুকুরগুলির গায়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়া উচিত (marking on the dog they feed) ৷ তিনি বলেন, "সেই কুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া এবং কাউকে আক্রমণ করলে তার খরচের দায় বর্তাবে সেই ব্যক্তির উপর ৷"

সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চ রাস্তার কুকুরদের নিয়ে আতঙ্কের (stray dogs' menace) উপর জোর দিয়ে জানায়, দু'ধরনের মানুষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে ৷ এক, যাঁরা রাস্তার কুকুরদের খাওয়াচ্ছেন এবং আরেকদল, সেই সব নিরপরাধ মানুষ, যাঁদের উপর কুকুরগুলি হামলা করছে ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কুকুরেরা খাবারের অভাবে অথবা কোনও সংক্রমণের কারণে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে । এটা মেনে নেওয়া জরুরি ৷ ব়্যাবিস আক্রান্ত কুকুরগুলিকে কোনও সেবা কেন্দ্রে রেখে দিয়ে আসা উচিত ৷

আইনজীবী ভিকে বিজু আদালতে জানান, রাস্তাঘাটে হিংস্র কুকুরের আক্রমণে অগস্ট থেকে 8 জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ৷ এমনকী মহিলা, শিশুরাও এই আক্রমণের শিকার ৷ তিনি জানান কুকুরের কামড়ে 12 বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে ৷

কেরালা সরকারের কৌঁসুলী জানান, 2015 সালে কেরালা হাইকোর্ট একটি রায়ে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের আইন অনুযায়ী রাস্তার কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ৷ কুকুরদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নালিশের তদন্ত করতে 2016 সালে শ্রী জগন কমিশন গঠন করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আদালত কমিশনকে রিপোর্ট পেশ করতে বলে ৷ সওয়াল-জবাব শোনার পর আদালত 28 সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে ৷ এতে পশুপ্রেমী এবং পশুর অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলিকে তাদের বক্তব্য জানানোর কথা বলা হয়েছে ৷

