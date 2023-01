নয়ডা, 5 জানুয়ারি: আবারও দু'চাকার যানের সওয়ারিকে ধাক্কা মেরে, হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটল ৷ যার জেরে আবারও প্রাণ খোয়াতে হল এক তরুণকে ৷ এই ঘটনাটি ঘটেছে নয়ডায় (Noida Hit and Run Case) ৷ এবং কাকতালীয়ভাবে এই ঘটনাটিও ঘটেছে গত 1 জানুয়ারি ! যেদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে একই ঘটনা ঘটে ৷ প্রথম ঘটনায় (Delhi Hit and Run Case) প্রাণ যায় এক তরুণীর এবং দ্বিতীয় ঘটনায় (UP Hit and Run Case) গুরুতর জখম হয় এক ছাত্রী ৷ অন্যদিকে, নয়ডার ঘটনায় নিহত তরুণের নাম কৌশল যাদব (Kaushal Yadav) ৷ তিনি একটি খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থার ডেলিভারি পার্টনার (Swiggy Delivery Partner) হিসাবে কাজ করতেন ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশল যাদব উত্তরপ্রদেশের এটাওয়ার বাসিন্দা ছিলেন ৷ ওই দিনই দিল্লির ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল 20 বছরের অঞ্জলি সিংয়ের (Anjali Singh) ৷ গত রবিবার রাত 1টা নাগাদ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন কৌশল ৷ নয়ডার 14-এ সেক্টরের একটি উড়ালপুলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ তবে, কীভাবে দুর্ঘটনা হল, সেটা এখনও পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয় ৷

কৌশলের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রবিবার রাত 1টা নাগাদ তাঁকে বাড়ি থেকে ফোন করা হয় ৷ কিন্তু, সেই সময় কৌশল তাঁর মোবাইল ধরে উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না বলে দাবি করা হচ্ছে ৷ কারণ, ততক্ষণে অঘটন যা ঘটার, ঘটে গিয়েছে ৷ কৌশলের মোবাইল ধরে উত্তর দেন এক ক্যাবচালক ৷ তিনি পরিবারের সদস্যদের জানান, কৌশল দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন ৷ একটি ছোট চারচাকা গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরেছে ৷ তারপর সেই গাড়িটিই ওই অবস্থায় কৌশলকে প্রায় 1 কিলোমিটার ঘষটে নিয়ে যায় ৷ তারপর পালিয়ে যায় ৷

এই খবর শুনেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কৌশলের পরিবারের সদস্যরা ৷ তাঁরাই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, তারপরও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি ৷ ঘটনায় ইতিমধ্য়েই স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন কৌশলের পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু, পুলিশ এখনও ধোঁয়াশায় ৷ কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধন্ধে রয়েছে তারা ৷ এমনকী, যে ক্যাবচালক কৌশলের দুর্ঘটনার খবর দিয়েছিলেন, তাঁরও আর সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ এই অবস্থায় সিসিটিভি ফুটেজই সবথেকে বড় ভরসা পুলিশের ৷ সেগুলি সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷