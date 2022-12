অমৃতসর, 3 ডিসেম্বর: ড্রোনের মাধ্যমে অস্ত্রপাচার চলছে রমরমিয়ে ৷ পঞ্জাবের ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ফিরোজপুর থেকে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দল (Counter Intelligence, CI) ও বিএসএফ ফের অস্ত্র উদ্ধার করল ৷ ডিজিপি গৌরব যাদব বিষয়টি নিশ্চিত করে টুইট করেছেন ৷ জানা গিয়েছে, ড্রোনের মাধ্যমে এই অস্ত্রশস্ত্রগুলি পাকিস্তান থেকে ভারত সীমান্তে পাঠানো হয়েছিল (Counter Intelligence (CI) team of Punjab has recovered a consignment of arms once again after two days. These weapons have once again been recovered from the Ferozepur border) ৷

পঞ্জাবের ডিজিপি উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের ছবি পোস্ট করে টুইট করেন,"অস্ত্র সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু খবর দিয়েছিল অমৃতসর সিআই ৷ ফিরোজপুর থেকে বিএসএফ 5টি একে-47 রাইফেল, 5 টি পিস্তল এবং 15টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ভাগবন্ত মানের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্জাব পুলিশ পঞ্জাবকে সুরক্ষিত রাখতে দায়বদ্ধ ৷"

আরও পড়ুন: শত্রুপক্ষের ড্রোন ধরবে ভারতীয় সেনার ‘অর্জুন’

বিএসএফ-এর পিআরও (PRO, Punjab Frontier, BSF) জানিয়েছেন, 3টি প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে ৷ অনুমান তাতে হেরোইন আছে ৷ 1টি পিস্তল, 2টি ম্যাগাজিন এবং 50 রাউন্ড 9এমএম অস্ত্র সমেত একটি ড্রোন আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢুকছিল ৷ জায়গাটি ফাজিলকার চুরিওয়ালা চুস্তির (Churiwala Chusti, Fazilka) কাছে ৷ তারা ড্রোনটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ ইতিমধ্যে বিএসএফ জওয়ানরা পর্যবেক্ষণ করে, 3-4 জন সন্দেহজনক ব্যক্তি ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে ৷ সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাঁদের চ্যালেঞ্জ ছোড়ে এবং গুলি চালায় ৷ যদিও তাঁরা সেই জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়েছে ৷