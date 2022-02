নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: স্থাপনা দিবসে দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীকে (Raising Day of Indian Coast Guard) শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দেশের সুরক্ষায় এই বাহিনীর অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি (PM Modi extends wishes to Indian Coast Guard on Raising Day)৷

আজ টুইটে প্রধানমন্ত্রী (PM Modi tweet) লিখেছেন, "স্থাপনা দিবসে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে অনেক শুভেচ্ছা ৷ কৌশলগত ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্বের একটা প্রতিষ্ঠান হল আমাদের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ তাদের দলে রয়েছে দুরন্ত পেশাদারেরা, যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমাদের উপকূলকে সুরক্ষিত রাখেন এবং তার পাশাপাশি মানবিক প্রচেষ্টাগুলিতেও সামনের সারিতে থাকেন ৷"

মঙ্গলবার দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর 46তম স্থাপনা দিবস (PM Narendra Modi extends wishes to Indian Coast Guard on Raising Day) ৷ তার আগে সোমবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, "1978 সালে মাত্র সাতটি সারফেস প্ল্যাটফর্ম থেকে শুরু করে আইসিজি একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছে, সেখানে আছে 158টি জাহাজ ও 70টি বিমান ৷ 2025 সালের মধ্যে বাহিনীতে 200 সারফেস প্ল্যাটফর্ম ও 80টি বিমান থাকবে বলে লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন: আসছে আম্ফান, সতর্ক উপকূলরক্ষী বাহিনী

বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম উপকূলরক্ষী বাহিনী হিসেবে দেশের এই বাহিনী উপকূলের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বলেও দাবি করা হয় সেই প্রেস বিবৃতিতে ৷

গত বছর সমুদ্র থেকে 1,200-রও বেশি প্রাণ রক্ষা করেছে দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৷ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তাঁরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করে দুর্গতদের ৷ সম্প্রতি মহারাষ্ট্র, কর্নাটক ও গোয়ার বন্যাতেও তাঁদের কাজ স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷

আরও পড়ুন: কাঁথিতে উদ্ধার কাজে উপকূলরক্ষী বাহিনী