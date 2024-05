রোজ সকালে রোজমেরি টি পানের অনেক উপকারিতা, সহজে বানাবেন কীভাবে? - Rosemary Tea Health Benefits

হায়দরাবাদ: শরীর এবং স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে অনেকে গ্রিন টি থেকে শুরু করে ব্লু টি পান করে থাকেন ৷ শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে কাজে লাগে এই চা ৷ এটি ত্বককে সুন্দর করতেও সাহায্য করে ৷ এরমধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য হল রোজমেরি টি ৷ এটি প্রসাধনী ছাড়াও বিভিন্ন খাবারে ব্যবহৃত হয় ৷ রোজমেরি দিয়ে তৈরি চা শরীরের জন্যও ভীষণভাবে উপকারী ৷ কীবাবে বানাবেন এই চা ? জেনে নিন, এর স্বাস্থ্য উপকারিতা (Rosemary Tea Health Benefits) ৷

পুষ্টিগুণে ভরপুর: রোজমেরিতে রোজমারিনিক অ্যাসিড, কার্নোসিক অ্যাসিড, ক্যাফেলিক অ্যাসিডের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এছাড়াও ভিটামিন এ, সি, ই, কে, বি6, ফোলেট, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজের মতো অনেক খনিজ রয়েছে ।

ফ্রি র‌্যাডিকেল থেকে সুরক্ষা: এই চায়ে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রোম্যারিনিক অ্যাসিড এবং কার্নোসিক অ্যাসিড খুবই শক্তিশালী । বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলি শরীরের ক্ষতি করে এমন ফ্রি ব়্যাডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷ যার ফলে শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । এটি রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে ৷

হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়: খাবারের সঠিক হজমের জন্য হজমকারী এনজাইমগুলি অপরিহার্য । বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজমেরির পুষ্টি এই হজমকারী এনজাইমগুলির উৎপাদনকে উদ্দীপিত করে । এই কারণে বলা হয় এই চা খেলে তা হজমে সাহায্য করবে ।

2018 সালে ফাইটোথেরাপি রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, যারা হজমের সমস্যায় ভুগছেন তারা দেখেছেন যে রোজমেরি চা পান করলে হজমশক্তি বাড়ে । ইরানের তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজির অধ্যাপক ডাঃ আলি আব্বাস এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন । গবেষণায় এটাও দেখা যায় যে, রোজমেরি চা হজমের সমস্যার 50% কমিয়ে দেয় ।

পেশির ব্যথা থেকে মুক্তি: বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজমেরিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি যৌগ, যা শরীরে প্রদাহ কমায় । আর্থারাইটিস এবং পেশির ব্যথায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা রোজমেরি চা পান করলে উপশম পাবেন ।

মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য় করে: এটি সাধারণত অপরিহার্য তেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । এই তেলটি কসমেটিক পণ্য, সুগন্ধি মোমবাতি এবং সাবান তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় । একইভাবে রোজমেরি চায়ের গন্ধও খুব মনোরম । বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি মানসিক চাপ কমায় ।

কীভাবে তৈরি করবেন এই চা (How to make this tea)?

এক কাপ জলে এক টেবিল চামচ রোজমেরি পাতা যোগ করুন ৷ এরপর 5 থেকে 6 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নিন ৷ এরপর পাতা ছেঁকে নিয়ে গরম বা ঠান্ডা পান করা যেতে পারে ৷ স্বাদের জন্য মধু বা লেবুর রসও যোগ করা যেতে পারে ।

