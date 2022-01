কাতরা, 2 জানুয়ারি : মন্দির দর্শনের নিয়মকানুন আরও কঠিন করল বৈষ্ণো দেবী মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাতরায় অবস্থিত এই মন্দিরে দেবী দর্শনের সময় ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান 12 জন ৷ তারপরই কঠোর পদক্ষেপ করা হয়েছে (Pilgrims queue outside Mata Vaishno Devi Shrine in Katra Jammu and Kashmir) ৷ গতকাল দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই ফের মন্দিরে প্রবেশের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয় ৷

এবার চোখে পড়ল অন্য দৃশ্য ৷ মানুষ লাইন দিয়ে ধীরে সুস্থে ঢুকছে মন্দিরে ৷ দিল্লি থেকে আসা এক দর্শনার্থী গৌরব আহুজা জানালেন, কর্তৃপক্ষ ভক্তদের ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "জনসাধারণ এবার ভাল ভাবে দেখতে পারবে ৷ আমি আমার পরিবারের সঙ্গে এসেছি ৷ একদিন আগে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা জানতে পারলাম ৷"

দিল্লির আরেক দর্শনার্থী গিরীশ ৷ তিনি জানালেন, বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের ব্যবস্থাপনা ভাল ৷" গিরীশও ভক্তদের সরকার নির্দেশিত নিয়মকানুন মেনে চলার অনুরোধ করলেন ৷ বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগেও ব্যবস্থা ঠিকঠাকই ছিল ৷ গতকালের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক ৷ মন্দিরে দেবী দর্শনের সময় কয়েকজনের মধ্যে তর্কাতর্কি বাধে ৷ আর তার জেরে এই দুর্ঘটনা হয়েছে ৷"

আরও পড়ুন : Stampede at Vaishno Devi Shrine : বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত 12, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

শনিবার ভোরের খানিক আগে আনুমানিক 2.15 নাগাদ মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের 3 নং গেটের কাছে এই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে (Stampede at Vaishno Devi Shrine) ৷ সঙ্গে সঙ্গে শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী মন্দির বোর্ড (Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board), জেলা প্রশাসন, পুলিশ, সিআরপিএফ জওয়ানরা মিলে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন, জানিয়েছেন এক সরকারি মুখপাত্র ৷ তাঁর দাবি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ৷ ফের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং তা ভালভাবেই চলছে ৷ 27 হাজার দর্শনার্থী গতকাল মন্দির দর্শন করেছেন ৷

বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের প্রবেশ পথে লাইনে দাঁড়িয়ে দর্শনার্থীরা

মন্দিরের বোর্ডের চেয়ারপার্সন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা ৷ তিনি প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের কথা জানান ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও মৃতের পরিবারগুলিকে 2 লক্ষ টাকা করে সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন ৷

আরও পড়ুন : Vaishno Devi stampede: দেখুন বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের ভিডিয়ো

কেন এমন দুর্ঘটনা ঘটল, তা জানতে ইতিমধ্যে 3 সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ৷ কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব (Principal Secretary Home) ৷ এছাড়াও রয়েছেন জম্মু পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি এবং জম্মুর ডিভিশনাল কমিশনার ৷ একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, "এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত কমিটি সরকারকে রিপোর্ট জমা দেবে ৷ এই দুর্ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখবে কমিটি এবং দায়িত্বের দিক দিয়ে কী কী খামতি ছিল, তাও জানাবে ৷" কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷