Vaishno Devi stampede: দেখুন বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানের ভিডিয়ো Published on: 4 hours ago |

Updated on: 3 hours ago

জম্মু কাশ্মীরের কাতরায় ত্রিকূট পাহাড়ের উপর বৈষ্ণো দেবী মন্দিরে দেবী দর্শনে গিয়েছিলেন ভক্তরা ৷ কিন্তু বছরের প্রথম দিনেই ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷ ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন 12 জন, আহত 15 ৷ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে দর্শনার্থীরা এসেছিলেন এখানে (Twelve persons killed and 15 others injured in a stampede in Mata Vaishno Devi Shrine in Katra) ৷ এর জন্য পুলিশ প্রশাসন এবং বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দায়ী করছেন সেই সময়ের সাক্ষী ভক্তরা ৷ এখনও অনেকে তাঁদের নিকটাত্মীয়ের খোঁজ পাননি ৷ এরপর ফের শুরু হয়েছে বৈষ্ণো দেবী মন্দিরের রেজিস্ট্রেশন ৷