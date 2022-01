নয়াদিল্লি, 11 জানুয়ারি : বুস্টার ডোজের প্রথমদিনেই 9 লক্ষের বেশি যোগ্য লোকজনকে করোনার টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়া হয়েছে (first day of precaution dose) ৷ আর প্রথমদিনেই এই বিশাল সংখ্যায় বুস্টার ডোজ নেওয়া উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (More Than 9 Lakh Covid Precaution dose on First day) ৷ যাঁরা টিকার বুস্টার ডোজ নিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে যাঁরা টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়ার যোগ্য তাঁদের দ্রুত টিকাকরণ করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন তিনি (PM Modi on precaution dose) ৷ এ নিয়ে একটি টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী ৷

অন্যদিকে, বুস্টার ডোজ এবং করোনার টিকার প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে সোমবার 82 লক্ষের বেশি যোগ্য মানুষের টিকাকরণ করা হয়েছে ৷ আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ আর সব মিলিয়ে গোটা দেশে করোনার টিকাকরণ 152.78 কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৷ সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে বুস্টার ডোজের টিকাকরণ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে একটি টুইট করা হয় ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেই টুইটে জানানো হয়, ‘‘আজ থেকে শুরু হয়েছে করোনার টিকার বুস্টার ডোজের টিকাকরণ ৷ যেখানে যোগ্য এমন 9 লক্ষের বেশি টিকা গ্রহীতার টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ৷’’

মন্ত্রকের এই টুইটের পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগ্য বুস্টার ডোজ গ্রহীতাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই সঙ্গে যোগ্য গ্রাহকদের টিকার বুস্টার ডোজ নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন ৷ তিনি টুইটারে লেখেন ‘‘ভারত বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু করেছে ৷ আজকে যাঁরা টিকাকরণ করিয়েছেন তাঁদের শুভেচ্ছা ৷ আমি অনুরোধ করব, যাঁরা যোগ্য তাঁরা যেন দ্রুত টিকাকরণ করিয়ে নেন ৷ আর আমরা জানি যে, কোভিড-19’র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণ কতটা কার্যকরী ৷’’

গত শুক্রবার থেকে কো-উইন অ্যাপে বুস্টার ডোজের জন্য নাম নথিভুক্ত করা যাচ্ছে ৷ পাশাপাশি সরাসরি টিকা কেন্দ্রে গিয়ে নাম লিখিয়েও বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে ৷ মূলত, স্বাস্থ্য কর্মী, প্রথমসারির করোনা যোদ্ধা এবং 60 বছরের ঊর্ধ্বে সবাইকে বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে ৷ তবে, এ ক্ষেত্রে নতুন করে কো-উইনে নাম রেজিস্ট্রার করাতে হচ্ছে না ৷ টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার সময় যে নথি দিয়ে নাম রেজিস্ট্রার করা হয়েছিল ৷ সেই রেজিস্ট্রেশনেই করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে ৷

মূলত, করোনার টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার তারিখ থেকে ন’মাস পর বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে ৷ এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী ও বাকি প্রথমসারির করোনা যোদ্ধাদের অনেকেরই দ্বিতীয় ডোজের পর ন’মাস অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে ৷ আর সপ্তাহের হিসেবে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার 39 সপ্তাহ পরে বুস্টার ডোজ নেওয়া যাবে ৷