নয়াদিল্লি, 11 জানুয়ারি : দেশে ওমিক্রন ভীতির মধ্যে (Omicron Scare in India) নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে ইন্ডিয়ান ইস্টিটিউট অব মেডিক্যাল রিসার্চ ৷ তাতে বলা হয়েছে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিতদের ছাড়া বাকিদের কোভিড পরীক্ষার দরকার নেই ৷ আন্তঃরাজ্য ভ্রমণকারী উপসর্গবিহীন ব্যক্তি, হোম আইসোলেশনের পরামর্শ দেওয়া রোগীদের ক্ষেত্রেও করোনার পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই (ICMR opines no need to test COVID in inter state visit) ।

সোমবার জারি করা সর্বশেষ নির্দেশিকায় আইসিএমআর বলেছে, করোনার উপসর্গ থাকা রোগী, উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন যেমন, 60 বছরের বেশি বয়সী এবং কোমর্বিডিটি থাকা ব্যক্তিদের পরীক্ষা করতে হবে ৷ পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারী ব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীদের ভারতীয়দের বিমানবন্দর এবং বন্দরগুলি বর্তমান নির্দেশিকা অনুসারে পরীক্ষা করতে হবে ৷

হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ক্ষেত্রে কোভিড পরীক্ষার অভাবে কোনও জরুরি চিকিৎসায় দেরি করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে আইসিএমআর ৷ শুধুমাত্র করোনা পরীক্ষা হয়নি বলে রোগীদের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাবে না ৷ নমুনা সংগ্রহ করার সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে ৷

গর্ভবতী মহিলা-সহ উপসর্গহীন রোগী যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের করোনা পরীক্ষার প্রয়োজন নেই ৷ যাঁদের অস্ত্রোপচার হচ্ছে তাঁদের ক্ষেত্রেও নিয়মটা একই থাকবে ৷ তবে এই ধরনের রোগীদের যদি উপগর্স দেখা দিতে শুরু করে সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আইসিএমআর ৷

