দক্ষিণ কন্নড়, 7 জানুয়ারি: নাবালিকার সঙ্গে ঘুরছিলেন ভিন ধর্মের এক তরুণ ৷ তাও আবার তীর্থ ক্ষেত্রের কাছে ৷ এই অভিযোগে তরুণকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় (Youth of other religion beaten up for roaming with minor Hindu girl in Mangaluru) ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাবাড়া তালুকে ধর্মীয়স্থল কুক্কে সুব্রামান্যর কাছে ঘটনাটি ঘটে ৷ ওই তরুণ কাল্লুগুন্ডির বাসিন্দা ৷ তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ কুক্কে সুব্রমান্য বাসস্টপে একটি মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন তরুণ ৷ একদল লোক তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখে ৷ কুমারাধারা পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করতে থাকে ৷ তারপর ওই তরুণের উপর চড়াও হয় ৷ নির্যাতিত তরুণের অভিযোগের ভিত্তিতে সুব্রামান্য পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ মেয়েটির বাবা ওই তরুণের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে ৷ পকসো আইনে একটি মামলা রুজু হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷

