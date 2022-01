নয়াদিল্লি, 9 জানুয়ারি : রাজধানীতে লকডাউন জারি (No Lockdown In Delhi) হবে কি না, তা নির্ভর করছে মানুষের উপরই ৷ এ কথা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal on Delhi Lockdown)৷ তিনি বলেছেন, মানুষ যদি মাস্ক (wear masks) পরে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখে, কোভিড প্রোটোকল মেনে চলে, তাহলে দিল্লিতে লকডাউন (No Lockdown In Delhi) জারি করা হবে না ৷

গত কয়েক দিনে দিল্লিতে সাংঘাতিক হারে বেড়েছে করোনা সংক্রমণ ৷ এই অবস্থায় ফের লকডাউন ঘোষণা করা হবে কি না, এই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে দিল্লিবাসীর মনে ৷ আপাতত সেই ভাবনাচিন্তা নেই বলেই জানিয়েছেন কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal's Warning On covid Safety)৷ তবে সে জন্য একটি শর্তও দিয়েছেন তিনি ৷ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "আতঙ্ক করার কোনও প্রয়োজন নেই...দায়িত্বশীল হোন ৷ এখনই আমরা লকডাউন ঘোষণা করতে চাই না ৷ যতটা সম্ভব সীমিত আকারেই আমরা বিধিনিষেধ রাখতে চাই, যাতে সাধারণ মানুষের উপর তার প্রভাব না পড়ে ৷ আমি এবং উপরাজ্যপাল মহাশয় গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি ৷ আগামিকাল দিল্লি বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থার বৈঠক রয়েছে এবং আমরা আবার বিষয়টি পর্যালোচনা করব ৷" এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারই যথাযথ সাহায্য করছে বলে জানিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল ৷ মানুষ যাতে সত্বর দুটি টিকা গ্রহণ নিশ্চিত করেন, সেই আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷

তিনি উত্তরাখণ্ড নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ দুদিন জ্বর থাকার পরই তিনি বাড়িতে আইসোলেশনে থাকা শুরু করেন বলে জানিয়েছেন কেজরিওয়াল ৷ বলেন, "করোনা থেকে সেরে উঠে আমি আবার আপনাদের সেবায় কাজ শুরু করছি ৷ 7-8 দিন আইসোলেশনে ছিলাম ৷ তবে ফোনেই দিল্লির পরিস্থিতির দিকে প্রতিনিয়ত নজর রেখেছিলাম ৷"

এ দিন কেজরি জানান, 2021 সালের 7 মে দিল্লির দৈনিক কোভিড সংক্রমণ (Covid in Delhi) ছিল 20,000 ৷ মৃত্যু হয়েছিল 341 জনের ৷ তবে বর্তমানে সংক্রমণ একই থাকলেও মৃত্যু হয়েছে মাত্র 7 জনের ৷ 7 মে-তে দিল্লির 20,000 বেড ভর্তি ছিল এবং গতকাল ভর্তি ছিল 1,500 বেড ৷

