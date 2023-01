1. Joka-Taratala Metro: সপ্তাহে ক'দিন চলবে জোকা-তারাতলা মেট্রো ? ভাড়াই বা কত ? জেনে নিন

জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত যাত্রী মেট্রো পরিষেবা শুরু হচ্ছে সোমবার ৷ জেনে নিন এই রুটে মেট্রোর সময় সারণী ও ভাড়ার মূল্য (Joka Taratala Metro Service) ৷

2. Abhishek Banerjee: মমতার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে পায় ওরা, জয় শ্রীরাম ধ্বনি নিয়ে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম স্লোগান দেওয়ার ঘটনায়, বিজেপিকে একহাত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ মমতা মধ্যে বিজেপি কর্মীরা ঈশ্বরকে দেখতে পান (BJP May See God in Mamata Banerjee) বলে মন্তব্য অভিষেকের ৷

3. Road Accident: মন্দির যাওয়ার পথে ভয়ানক দুর্ঘটনা, রাজস্থানে মৃত কমপক্ষে আট

রবিবার ভয়াবহ দুর্ঘটনা (Road Accident) ঘটল রাজস্থানের (Rajasthan) শিকার জেলার (Sikar District) খণ্ডেলা (Khandela) এলাকায় ৷ তাতে এখনও পর্যন্ত আটজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷

4. Sourav Ganguly: ব্যাট হাতে স্টান্স নাকি পাবলিসিটি স্টান্ট, সৌরভের 5 সেকেন্ডের ফুটেজে তোলপাড় নেটপাড়া

ব্যাটহাতে আবারও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তবে, সত্যি তিনি মাঠে নামছেন না ৷ তবে, তাঁর সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিয়োতে ফের বায়োপিক জল্পনায় ধোঁয়া (Sourav Ganguly Biopic Speculation Over 5 Second Video) ৷

5. Ajodhya Hill: নতুন বছরে ভিড়ে ঠাসা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়

নতুন বছরের শুরুর দিন ভিড়ে ঠাসা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় (Ajodhya Hill) । সকাল থেকেই জেলায় মুখভার ছিল আকাশের। কুয়াশার দাপটে রোদের দেখা মেলেনি সেই অর্থে। কিন্তু তাতে পর্যটকদের দমানো যায়নি মোটেই।

6. Massive Fire at Jindal Factory: বয়লার বিস্ফোরণের জেরেই বিপত্তি, নাসিক অগ্নিকাণ্ডে মৃত দুই; আহত কমপক্ষে 17

নাসিকে রবিবার সকালে ইগতপুরী জেলার মুন্ধেগাঁওয়ে জিন্দাল গোষ্ঠীর কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য (Massive Fire Broke out at Jindal Factory) ৷ দুর্ঘটনায় মৃত 2 ৷ আহত 17 শ্রমিক স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে ৷

7. Abhishek Banerjee: বেঙ্গল মডেল আগামী দিনে দেশকে পথ দেখাবে, প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা 'যুবরাজ' অভিষেকের

রবিবার তৃণমূলের 25 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ৷ এদিন তৃণমূল ভবনের জমিতে নতুন ভবন তৈরির কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় ৷ দলের নেতা কর্মীদের-উদ্দেশ্যে এদিন বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee message) ৷

8. Dhami Meets Pant: গর্তের কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি! হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন পন্ত

আহত ঋষভ পন্তকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর ধামি (CM Pushkar Dhami Visits Dehradun Hospital to Meet Injured Cricketer Rishabh Pant) ৷ সেখানে ভারতীয় ক্রিকেটারের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং তাঁর শারীরিক বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি ৷

9. New Year Celebration: ভীতি কাটিয়ে বছরের প্রথমদিনে ময়দানে ফিরল পিকনিকের চেনা আমেজ

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ময়দান জমজমাট। যখন ইকোপার্ক, নিকোপার্ক, অ্যাকোয়াটিকা-সহ অন্যান্য বিনোদন পার্কে যেমন উপচে পড়ল ভিড় (New Year Celebration), তেমন বছর শুরুর দিনে ভিড়ের ছবি ধরে রাখল ময়দানও (Maidan) ।

10. Sanjay Raut: রাহুলের নেতৃত্বে নতুন 'জ্যোতি' পেয়েছে কংগ্রেস, রাজনৈতিক বদলের আশা করে মন্তব্য সঞ্জয়ের

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) নেতৃত্ব নিয়ে আশাবাদী শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে গোষ্ঠীর নেতা সঞ্জয় রাউত (Sanjay Raut) ৷ এই প্রসঙ্গে কী বললেন তিনি ?