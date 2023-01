কলকাতা, 1 জানুয়ারি: আবার বায়োপিক জল্পনা উস্কে দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (Sourav Ganguly Biopic Speculation Over 5 Second Video) ৷ আর এবার কোনও পোস্টারের ছবি নয় ৷ ক্রিকেট মাঠে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে ব্যাটিংয়ের ভিডিয়ো পোস্ট করে ৷ মাত্র 5 সেকেন্ডের টিজার (5 Second Video of Sourav Ganguly) ৷ আর তাতেই নানান জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ অধিকাংশের মতেই হয়তো খুব দ্রুত সৌরভ নিজের বায়োপিকের সুখবর শোনাতে পারেন ৷

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেট জীবন নিয়ে যে বায়োপিক তৈরি হতে চলেছে, তা আগেই শোনা গিয়েছিল ৷ এমনকি এর জন্য প্রযোজনা সংস্থাও বাছা হয়ে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, কাকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে নেওয়া হবে, তা ঠিক করা যায়নি ৷ এমনও শোনা গিয়েছিল, সৌরভ নিজে হয়তো বায়োপিকে অভিনয় করতে পারেন ৷ সম্প্রতি, একটি বিজ্ঞাপনী পোস্টারকে ঘিরে সৌরভের বায়োপিকের জল্পনা মাথাচাড়া দিয়েছিল ৷ কিন্তু, পরবর্তী সময়ে সেটি একটি অনলাইন প্রসাধনী অ্যাপের বিজ্ঞাপন হিসেবে সামনে আসে ৷

কিন্তু, এবার ব্যাটহাতে স্বয়ং সৌরভকে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় জার্সি পরে বাইশ গজে স্টান্স নিতে ৷ এর পরেই ব্যাকফুটে কাট, ফ্রন্টফুটে কভার ড্রাইভ এবং সবশেষে সৌরভের বিখ্যাত বাপি বাড়ি যা ৷ 5 সেকেন্ডের এই ভিডিয়োর কোলাজে সৌরভ তাঁর অনুরাগীদের ধন্দে ফেলে দিয়েছেন ৷ যে ভিডিয়োর শেষে লেখা ‘কামিং সুন’ ৷ আর এখানেই যেন সবাই আরও অধৈর্য ৷ সবার প্রিয় দাদা কি সারপ্রাইজ নিয়ে আসছেন ? তবে নিন্দুকেরা বলছেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ব্যাটি স্টান্স হয়তো নতুন কোনও পাবলিসিটি স্টান্ট ! তবে, যাই হোক না কেন এই ভিডিয়োর সত্যতা ভবিষ্যতই বলে দেবে ৷