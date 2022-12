1. Severed Head found: শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল কাটা মুন্ডু, চাঞ্চল্য মালদায়

চাঞ্চল্যকর ঘটনা মালদায় ৷ ভর দুপুরে শহরের প্রাণকেন্দ্রে পরিত্যক্ত ব্যাগে মিলল মানুষের কাটা মাথা (Severed Head found) ৷ অন্যান্য দেহাংশের খোঁজ করছে ইংরেজবাজার পুলিশ ৷

2. Agnimitra Alleges Cattle Smuggling: জাতীয় সড়কে গরু বোঝাই ট্রাক আটকালেন অগ্নিমিত্রা, পাচারের অভিযোগ

বর্ধমানে জাতীয় সড়কে গরু বোঝাই ট্রাক আটকালেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (Agnimitra Paul)৷ পুলিশের মদতে পাচার (Agnimitra Alleges Cattle Smuggling) করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷

3. Argentina Football Team: ভাঙল উচ্ছ্বাসের বাঁধ, লিও বিশ্বকাপ নিয়ে নামতেই বুয়েনস আইরসে আবেগের বিস্ফোরণ!

বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফিরল মেসির আর্জেন্তিনা (Argentina returned home to Buenos Aires on Tuesday) ৷ মধ্যরাত হলে কী হবে ৷ লিওর হাতে সোনায় মোড়া ট্রফি দেখতে আর্জেন্তিনার সব পথ এসে মিশল বুয়েনস আইরসের রাস্তায় ৷

4. Woman Protests Demanding Marriage: জীবিত স্ত্রীকে মৃত বলে পরকীয়া ! বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় অন্তঃসত্ত্বা

স্ত্রীকে মৃত বলে যুবতীর সঙ্গে পরকীয়ার অভিযোগ ধূপগুড়িতে ৷ এমনকি সহবাসও করেন অভিযুক্ত ৷ সত্যি জানতে পেরে এবার প্রেমিকের বাড়ির সামনে ধরনায় বসলেন অন্তঃসত্ত্বা (Pregnant Woman Protests in Front of Lovers House Demanding Marriage) ৷

5. Extra Marital Affair: বাড়িতে ডেকে প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কাটলেন যুবতী

অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) ডক্টর বিআর আম্বেদকরের কোনসিমা জেলায় এক যুবতী প্রেমিকের গোপনাঙ্গ (Private Part) কেটে দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷

6. Telangana NEWS:'স্বেচ্ছায় পালিয়ে বিয়ে করেছি', অপহরণের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর বললেন তেলেঙ্গানার তরুণী

পরিবার অপহরণের অভিযোগ করলেও তেলেঙ্গানার তরুণী শালিনী জানিয়েছেন তিনি স্বেচ্ছায় পালিয়ে বিয়ে করেছেন ৷ প্রেমিককে প্রথমে চিনতে না পারায় তিনিও ভেবেছিলেন তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে (young woman claimed she was not kidnapped but married already after kidnapping video went viral) ৷

7. Tripura: বাম জমানায় বেআইনি নিয়োগ, ত্রিপুরায় 25 জনকে বরখাস্তের নির্দেশ আদালতের

2013 সালে বাম সরকারের আমলে ত্রিপুরায় (Tripura) বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগ ওঠে ৷ সেই ঘটনায় 25 জনকে বরখাস্তের নির্দেশ দিল ওই রাজ্যের হাইকোর্ট (Tripura High Court) ৷

8. Anubrata Mondal: কেষ্টর রক্ষাকবচ ! 'তৃণমূল' কর্মীকে মারধরে 7 দিনের পুলিশি হেফাজত

অনুব্রত মণ্ডলের 7 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দুবরাজপুর আদালতের (Anubrata Mondal)৷ 2021 সালে সিউড়ির বালিঝুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন 'তৃণমূল প্রধান' শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে রাজ্য পুলিশ (Anubrata Mondal in Police Custody for beating TMC worker) ৷

9. Pipe Leakage: ডিজেলের পাইপলাইন ফাটলে বড়সড় বিপত্তি পানাগড়ে, বালতি নিয়ে দেদার লুট এলাকাবাসীদের

পানাগড় (Panagarh) সেনাছাউনির পাশে পাইপ লাইন লিক (Pipe Leakage) হয়ে গিয়েছে ৷ এর জেরে গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ডিজেল ৷ ভয়াবহ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা ৷

10. SI injured in Siliguri: অভিযান চালাতে গিয়ে অভিযুক্তের গুলিতে আহত পুলিশ আধিকারিক

অভিযুক্তের ফ্ল্যাটে তল্লাশিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হলেন শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর । তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ সরকার । মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি (police si injured in shooting in Siliguri) ।