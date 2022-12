1.HP Assembly Polls 2022: সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে হিমাচলে সরকার গড়তে বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি বিজেপির

গত 12 নভেম্বর হিমাচল প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন (HP Assembly Polls 2022) হয়েছে ৷ আগামিকাল, বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশিত হবে ৷ বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলি (Exit Poll) বিজেপির পক্ষেই বাজি ধরেছে ৷ তার পরও ত্রিশঙ্কু হওয়ার আশঙ্কায় বিকল্প পরিকল্পনাও তৈরি রাখছে গেরুয়া শিবির ৷

2.MCD Elections 2022: বিজেপির দেড় দশকের দুর্গ ভেঙে দিল্লি পৌরনিগমে 'পহলে আপ', দ্বিতীয় বিজেপি

শুরু হয়েছে দিল্লি পৌরনিগম নির্বাচন ৷ 2007 সাল থেকে বিজেপির দখলে ছিল দিল্লি পৌরনিগম ৷ রাজধানীর পৌরনিগম গঠনের পথে কেজরিওয়াল (Municipal of Delhi Corporation Counting) ৷

3.Calcutta High Court: বেতনবৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতি কর্মীদের, শিকেয় হাইকোর্টের কাজ

অবিলম্বে বেতনবৃদ্ধি-সহ (Salary Increment) একগুচ্ছ দাবিতে বুধবার কর্মবিরতিতে (Strike) সামিল হলেন কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) কর্মচারীরা ৷

4.IISCO Worker Dead: ইস্কো কারখানায় শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, দেহ গেল ময়নাতদন্তে

বার্নপুরের ইস্কো কারখানায় কাজ করার সময় মৃত্যু হল এক অস্থায়ী শ্রমিকের (Unnatural Death of A Worker at IISCO Factory in Asansol) ৷ ঘটনায় শ্রমিকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ৷

5.Pradhan Mantri Awas Yojana: 'মানবিকতার স্বার্থে' উপেক্ষিত আদালতের নির্দেশ ! 'বেআইনি নির্মাণে' অভিযুক্ত কাউন্সিলর

পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়ার পৌরসভা (Kharar Municipality) এলাকায় আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (Pradhan Mantri Awas Yojana) আওতায় বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় এক বাসিন্দার ৷ কাঠগড়ায় এলাকার তৃণমূল নেতা তথা কাউন্সিলর ৷

6.Tiger Census: সুন্দরবনের বাঘ গুনতে ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু

সুন্দরবনে শুরু হল বাঘ গণনার জন্য ক্যামেরা বসানোর কাজ । 1146টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি সংগ্রহ শুরু হবে (Installation of Cameras to Count of Tiger Census) ।

7.Karnataka Resort Politics: পঞ্চায়েতেও রিসর্ট রাজনীতি, 40 দিন থেকে বিমানে ফিরে অনাস্থা পেশ সদস্যদের

অদ্ভুত হলেও সত্যি, কর্নাটকের হাভেরি জেলার পঞ্চায়েত স্তরেও দেখা গেল রিসর্ট রাজনীতি (Karnataka resort politics)। পঞ্চায়েত সভাপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন পুরোহিত গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সদস্যদের 40 দিনের জন্য একটি রিসর্টে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলেন (Gram panchayat members in no confidence motion)।

8.Bogtui Murder Case: বগটুই হত্যাকাণ্ডে ভাদু শেখের ভাইকে গ্রেফতার করল সিবিআই

বগটুই হত্যাকাণ্ডে (Bogtui Murder Case) ভাদু শেখের ভাই জাহাঙ্গির শেখকে গ্রেফতার করল সিবিআই (CBI arrests Bhadu Sheikh brother)৷ আজ তাঁকে তোলা হবে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে (Bhadu Sheikh brother arrested)৷

9.Hina Khan: বিচ্ছেদের জল্পনায় জল ঢাললেন হিনা

এর আগে ইনস্টা স্টোরিতে যে 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হিনা তা দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন হয়ত তাঁর প্রেমিক রকি জয়সওয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি (Hina Khan Rocky Jaiswal breakup ) ৷ তবে আসল ঘটনা মোটেই তেমন না ৷ বুধবার নিজেই তার প্রমাণ দিলেন হিনা(Hina Khan not breaking up with BF Rocky Jaiswal) ৷

10.Sara Ali Khan New Movie: এবার অনুরাগের পরিচালনায় আদিত্যর সঙ্গে জুটি বাঁধবেন সারা

নতুন ছবি নাম ঘোষণা করলেন অভিনেত্রী সারা আলি খান ৷ সইফ কন্যাকে আগামীতে দেখা যাবে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় কামব্য়াক করতে ৷ ছবির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে বলেই জানা গিয়েছে(Sara Aditya New Film Metro In Dino)৷