মুম্বই, 7 ডিসেম্বর: নতুন ছবি নাম ঘোষণা করলেন অভিনেত্রী সারা আলি খান ৷ সইফ কন্যাকে আগামীতে দেখা যাবে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় কামব্য়াক করতে ৷ ছবির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে বলেই জানা গিয়েছে ৷ সারা আলি খানকে শেষ পর্দায় দেখা গিয়েছিল গতবছর ৷ অক্ষয় কুমার এবং দক্ষিণী অভিনেতা ধানুশের সঙ্গে 'আতরঙ্গি রে' ছবিতে স্ক্রিনশেয়ার করেছিলেন তিনি ৷ এরপর থেকে সারাকে আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি । তবে সাম্প্রতিক খবর অনুযায়ী বড় পর্দায় ভিকি কৌশলের সঙ্গেও জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি(Sara Ali Khan announces her new movie Metro In Dino ) ৷

সারা সোশাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্য়মে তাঁর নতুন ছবির নাম এবং অভিনেতাদের নাম ঘোষণা করেছেন(Sara Ali Khan New Movie) ৷ নায়িকার আগামী ছবির নাম হতে চলেছে 'মেট্রো ইন দিনো' ৷ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকবেন অনুপম খের, নীনা গুপ্ত, পঙ্কজ ত্রিপাঠি, কঙ্কনা সেন, আলি ফজল এবং ফাতিমা সানা শেখ। ছবির পরিচালক অনুরাগ বসু, সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম, আদিত্য রায় কাপুর এবং অন্যদের সঙ্গে যে ছবিগুলি এদিন শেয়ার করেছেন সারা, তার ক্যাপশনে তিনি লেখেন, 'মেট্রো ইন দিনো ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ(Sara Aditya New Film Metro In Dino) ৷'

ছবিটি পর্দায় আসতে চলেছে টি-সিরিজের ব্যানারে ৷ ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন ভূষণ কুমার, অনুরাগ বসু এবং কৃষ্ণ কুমার। যদিও ঠিক কবে থেকে শুরু হতে চলেছে ছবির শুটিং, গল্পই বা কেমন হতে চলেছে তা নিয়ে এখনও কিছুই জানানো হয়নি ৷ কবে পর্দায় আসছে এই ছবি তা নিয়েও মুখে কুলুপ নির্মাতাদের ৷