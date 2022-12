মুম্বই, 7 ডিসেম্বর: অভিনেত্রী হিনা খানের সাম্প্রতিক ইনস্টা স্টোরি ঘিরে রীতিমতো ঝড় উঠেছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ তাঁর স্টোরিতে যে 'বিশ্বাসঘাতকতা'-র ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হিনা তা দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন হয়ত তাঁর প্রেমিক রকি জয়সওয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি (Hina Khan Rocky Jaiswal breakup ) ৷ বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্য়মে এই নিয়ে চর্চাও শুরু হয় যে 13 বছরের সম্পর্কে এবার হয়তো ছেদ পড়তে চলেছে (Hina Khan break up with boyfriend) ৷ তবে আসল ঘটনা মোটেই তেমন না ৷ বুধবার নিজেই তার প্রমাণ দিলেন হিনা(Hina Khan not breaking up with BF Rocky Jaiswal) ৷

বুধবার জি থিয়েটারের আসন্ন প্রজেক্ট 'ষড়যন্ত্র'-এর টিজার নিজের ইনস্টা হ্য়ান্ডেল থেকে শেয়ার করেন নায়িকা ৷ তিনি ভিডিয়োটি শেয়ার করে লেখেন, "আমি ফেঁসেছি মিথ্যা এবং প্রতারণার জালে ৷ কে এই ষড়যন্ত্র করছে?" রকি নিজেও তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন,'রানি আসছে আবার...#ষড়যন্ত্র' ৷ তাঁদের এই পোস্ট থেকেই বোঝা যায় আদতে যে মিথ্যা রব উঠেছিল তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে তা ছিল হিনার নতুন কাজের একটি আভাসমাত্র ৷ প্রসঙ্গত, গতবছরেও একবার তাঁদের বিচ্ছেদ নিয়ে গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল তবে এই রকি এবং রানির প্রেম কাহিনি এখনও সমানতালে এগিয়ে চলেছে ৷

'বিগ বস'-এর ঘর থেকেই সম্পর্ক শুরু হয়েছিল রকি এবং হিনার ৷ সালটা ছিল 2011 ৷ রকির আহ্বানে হাত বাড়িয়েছিলেন হিনা ৷ সেই থেকে নানা প্রতিকূলতা এসেছে তবে তাঁদের জুটি কোনও ঘূর্ণি ঝড়েই ভাঙেনি ৷

এর আগে বিয়ের বিষয় নিয়েও মুখ খুলেছিলেন রকি ৷ তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন, শুধু সামাজিক স্বীকৃতির জন্য় কিছু করার কোনও দরকার নেই ৷ তাঁরা একসঙ্গেই রয়েছেন ৷ অভিনয়ের কথা বললে হিনাকে আগামীতে দেখা যাবে থ্রিলার ড্রামা 'ষড়যন্ত্র'-এ (Hina Khan New Project)৷ এই প্রজেক্টে হিনার সঙ্গে স্ক্রিনশেয়ার করবেন কুণাল রায় কাপুর, চন্দন রায় সান্যাল, শ্রুতি বাপনা, অনঙ্গ দেশাই এবং অন্যান্যরা ৷