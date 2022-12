1. Agitation in TMC MLA Residence: অবৈধ নির্মাণে অভিযুক্ত 'বিধায়ক ঘনিষ্ঠ' প্রোমোটার, স্বর্ণর বাড়িতে বিক্ষোভ

স্থানীয়দের অভিযোগ, ইকবাল নামে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ এক প্রোমোটার এলাকায় অবৈধ নির্মাণ করে চলেছেন। কেউ তাঁকে বাধা দিলে প্রোমোটারের গুন্ডা বাহিনী ওই ব্যক্তিকে মারধর করছে (Locals alleged illegal constructions are being made in the area ) ।

2. Saket Gokhale: সাকেত গোখলের 1 দিনের পুলিশি হেফাজত

তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র সাকেত গোখলেকে (Saket Gokhale) মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে গুজরাত পুলিশ ৷ এদিন তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক (Gujarat police get 1 day custody of Saket Gokhale) ৷

3. MCD Election Counting: দিল্লিতে কেজরিওয়াল বনাম মোদি ! কুয়াশাঘেরা রাজধানীতে শুরু ভোটগণনা

দিল্লি পৌরনিগমের নির্বাচন হয়েছে 4 ডিসেম্বর ৷ আজ গণনা (Municipal Corporation of Delhi Vote Counting) ৷

4. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত এসে গিয়েছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

5. Italian Couple Hindu Marriage: সাক্ষী তাজমহল, হিন্দুমতে বিয়ে ইতালিয় দম্পতির

40 বছর আগে বিয়ে করেছিলেন ৷ কিন্তু তাজমহল দেখার পর নতুন করে সেই আবেগ ফিরিয়ে আনার কথা মাথায় ঘুরছিল ৷ তাই ফের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ইতালি থেকে ভারতে আসা দম্পতি (Italian Couple Married at Agra) ৷

6. West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা নেই বঙ্গে, তবে প্রভাব শীতে

বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস এই রাজ্যে প্রবেশ করবে । তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ৷ বাতাসে ঠান্ডার শিরশিরানি থাকলেও তা জাঁকিয়ে বসার লক্ষণ নেই (West Bengal Weather Update) ।

7. Jai Shri Ram in front of Mamata: পুষ্করে মমতাকে লক্ষ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি

রাজস্থানের পুষ্করে গিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) শুনতে হল জয় শ্রীরাম ধ্বনি (Jai Shri Ram) ৷

8. Birbhum Shootout: মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষমেশ হার মানলেন গুলিবিদ্ধ স্কুল শিক্ষক

অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে গুরুতর জখম হন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷ মৃত্যুশয্যায় হাসপাতালে শুয়ে তিনি একটি বয়ান দিয়ে গিয়েছেন ৷ তবে সেখানে দুষ্কৃতীর পরিচয় জানা যায়নি (Primary teacher died in Shootout) ৷ এরপরই তাঁর মৃত্যু হয় ।

9. Pathaan New Poster: ভক্তদের হাপিত্যেশ আরও বাড়িয়ে সামনে এল 'পাঠান'-এর নতুন পোস্টার

শাহরুখ খানের নতুন ছবি 'পাঠান'-এর জন্য বহুদিন থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শাহরুখ অনুরাগীরা ৷ আর এবার সামনে এল ছবির আরও একটি পোস্টার (Shah Rukh khan Pathaan New Poster) ৷

10. FIFA World Cup 2022: বোনোর হাতে স্পেনের বিদায়, প্রথমবার শেষ আটে মরক্কো

টাইব্রেকারে মরক্কোকে শেষ আটে নিয়ে গেলেন গোলরক্ষক বোনো। স্পেনের তিনটে শট রুখে নায়ক তিনি। স্পেন বনাম মরক্কো ম্যাচের ফলাফল 3-0। পাঁচবার বিশ্বকাপে খেলতে এসে প্রথমবার শেষ আটে পৌঁছল তারা (Morocco reaches to the quarter final for the first time)।