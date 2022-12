1. Basirhat Bomb Blasts: বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, বসিরহাটে নাবালক-সহ জখম 2

কাঁকিনাড়া, মিনাখাঁর পর এ বার বোমা বিস্ফোরণে কাঁপল বসিরহাটের রামনগর (Basirhat Bomb Blasts)। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম নাবালক-সহ দু'জন (Minor injured)। আতঙ্কিত এলাকার লোকজন ।

2. G-20 Summit: জি-20 বৈঠকে তৃণমূল নেত্রীর পাশে বাম-কংগ্রেস, দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাজ্য সরকার

আগামী বছর সেপ্টেম্বরে দেশে জি-20 বৈঠক ৷ তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে জোরকদমে ৷ সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বৈঠক হয় ৷ উপস্থিত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in New Delhi G-20 Summit) ৷

3. Vande Bharat Express Train: 6 ঘণ্টাতেই এবার শিলিগুড়ি টু কলকাতা, সামনের শীতের আগেই মিলবে পরিষেবা

আগামী শীতের আগেই চালু হবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন (Vande Bharat Express Train) । মিরিক, কালিম্পং-সহ নেপাল ও ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত ট্রেন চালানোর উদ্যোগ রেলের । ডিসেম্বরের আগেই শেষ হবে সেবক-রংপো প্রকল্পর কাজ ।

4. Right to Give Birth: সন্তানের জন্ম দেবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মহিলাদেরই থাকা উচিত, পর্যবেক্ষণ আদালতের

33 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা বছর 26-এর তরুণী গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের (Delhi High Court) দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ সেই নির্দেশ দিতে গিয়ে আদালত জানিয়েছে, সন্তানের জন্ম দেবেন কি না (Women Can Choose no to Give Birth) ৷

5. Anushka Sharma: সাদাকালো যুগের অপ্সরা অনুষ্কা, নতুন লুকে ক্লিন বোল্ড বিরাট

অনুষ্কা শর্মার নতুন নতুন লুক প্রায়শই মন মাতিয়ে দেয় ভক্তদের ৷ এবার তাঁর নতুন লুক দেখে মুগ্ধ স্বামী বিরাটও ৷

6. Bengaluru Murder: বেঙ্গালুরুতে যুবককে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন, গ্রেফতার তিন মহিলা-সহ 6

বেঙ্গালুরুতে এক যুবককে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুনের অভিযোগ (Six Including Three Women Killed Young Man) ৷ ঘটনায় 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

7. Jadavpur University: যাদবপুরের রসায়ন বিভাগের প্রধানকে হেনস্থা ! গঠিত 8 সদস্যের তদন্ত কমিটি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Jadavpur University) রসায়ন বিভাগের প্রধানকে হেনস্থার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে 8 সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হল (Investigation committee formed)৷ অভিযুক্ত কর্মচারী আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবেন না ৷

8 . HBD Flintoff-Shreyas-Ravindra-Bumrah: বাইশ গজের চার তারকার জন্মদিন আজ, ফিরে দেখা তাঁদের ক্রিকেটজীবন

একজন ঈর্ষনীয় কেরিয়ার শেষে বাইশ গজকে বিদায় জানিয়েছেন অনেক বছর আগেই ৷ আর বাকি তিনজন ক্রিকেট কেরিয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত কিংবা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ৷ কথা হচ্ছে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ এবং শ্রেয়স আইয়ারের ৷ মজার বিষয় হল, 6 ডিসেম্বর অর্থাৎ আজকের দিনেই জন্মেছিলেন বাইশ গজের এই চার তারকা ৷

9. Santiniketan Poush Mela: পৌষমেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই হবে কি না সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর, নির্দেশিকায় বলল হাইকোর্ট

শান্তিনিকেতন পৌষমেলা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই হবে কি না সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়কেই, নির্দেশ হাইকোর্টের (Santiniketan Poush Mela) ৷

10. Largest Cargo Plane: বিশ্বের বৃহত্তম কার্গো প্লেন সম্পর্কে জানুন বিশদে

বিশ্বের বৃহত্তম পণ্যবাহী বৃহত্তম কার্গো বিমানের আছে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য । জেনে নিন বিশদে (Cargo Plane)।