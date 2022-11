1.UP Man Cut Wife's Body: শ্রদ্ধা খুনের ছায়া উত্তরপ্রদেশে, স্ত্রীর দেহ 'টুকরো করে মাঠে ছড়িয়েছেন' স্বামী !

দিল্লির শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহতার সাক্ষী উত্তরপ্রদেশও ৷ স্বামী তাঁর স্ত্রীকে খুন করে দেহাংশ মাঠে ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ (Horror in UP similar to Shraddha Man cuts wife's body, disposes pieces in field) ৷

2.Bengal Separation Issue: ডিসেম্বরেই উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা হবে, হুঙ্কার ধৃত কেএলও নেতা মালখান সিংয়ের

উত্তরবঙ্গকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের দাবিতে এবার সরব ধৃত কেএলও নেতা মালখান সিং ৷ তবে বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে কী বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক(Bengal Separation Issue)৷

3.Cristiano Ronaldo Man U Exit: দেড় বছরে শেষ সিআর 7-রেড ডেভিল ‘মধুচন্দ্রিমা’

পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সময়ের আগেই চুক্তি শেষ হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের (Cristiano Ronaldo Leaves Manchester United with Immediate Effect) ৷ ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও ম্যানেজারের সঙ্গে সাম্প্রতিক তিক্ত সম্পর্কের জেরেই চুক্তিভঙ্গ দুই তরফের ৷

4.Feticide Murder: গর্ভে কন্যাসন্তান ! স্ত্রীকে ওষুধ খাইয়ে গর্ভপাত স্বামীর

দম্পতির একটি দেড় বছরের মেয়ে আছে ৷ এরপর স্ত্রী ফের সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েন ৷ তিনি কন্যাসন্তান ধারণ করেছেন ৷ জানতে পেরে কী করলেন বাবা (Girlchild feticide) ?

5.Gopal Krishna Gandhi: রাজ্যপালের শপথগ্রহণে উপস্থিত প্রাক্তন গোপালকৃষ্ণ গান্ধি

নতুন রাজ্যপালের শপথগ্রহণে উপস্থিত (Swearing-in Ceremony of New Governor) বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি (Ex-Governor of Bengal Gopal Krishna Gandhi) ৷ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য ফিরহাদ হাকিম তাঁকে স্বাগত জানান ৷

6.Youth Kills Family Members: দিল্লিতে বাবা ও মা-সহ পরিবারের চার সদস্যকে খুন যুবকের

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লিতে সামনে এসেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ৷ খুন একই পরিবারে চার সদস্য (Youth Kills Family Members) ৷ দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লির পালাম থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।

7.Biopic on Ratan Tata: রূপোলি পর্দায় আসছে রতন টাটার জীবনের গল্প ? জোর জল্পনা

'সুররাই পোত্রু' ছবির হাত ধরে ইতিমধ্য়েই জাতীয় মঞ্চে নিজের স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছেন পরিচালক সুধা কোঙ্গারা ৷ এখন তিনি কাজ করছেন অক্ষয় কুমারের সঙ্গে ৷ 'সুররাই পোত্রু' ছবিরই হিন্দি রিমেক নির্মানে মন দিয়েছেন সুধা ৷ তবে সূত্রের খবর এই কাজ শেষ হলে শিল্পপতি রতন টাটার জীবনের কাহিনি রূপোলি পর্দায় তুলে ধরবেন এই দক্ষিণী পরিচালক (Ratan Tatas life story on screen)৷ বর্তমানে এই গল্প নিয়ে গবেষণা চলেছে । শুধু তাই নয়, শোনা যাচ্ছে চিত্রনাট্য় তৈরির কাজও নাকি শুরু হয়ে গিয়েছে (Biopic on Ratan Tata)৷

8.Earthquakes: মহারাষ্ট্র ও অরুণাচলে মৃদু ভূমিকম্প বুধবার সকালে

বুধবার সকালে মৃদু ভূমিকম্প মহারাষ্ট্রের নাসিক এবং অরুণাল প্রদেশের বাসর জেলায় (Mild Earthquakes in Maharashtra and Arunachal) ৷ নাসিকে কম্পনের মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল 3.6 ৷ আর বাসরে 3.8 মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৷

9.Kriti Varun in Kolkata: কলকাতার ট্রামে রোম্যান্টিক মেজাজে বরুণ-কৃতি, জমে গেল 'ভেড়িয়া'-র প্রচার

আসন্ন হিন্দি ছবি 'ভেড়িয়া'-র প্রচারে তিলোত্তমায় এসেছিলেন কৃতি স্যানন, বরুণ ধাওয়ান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পালিন কাবাক এবং প্রযোজক দীনেশ বিজন । কলকাতায় এসে রঙিন দিন কাটালেন এই বলিউড তারকারা...

10.Police Crack Down Against Cyber Crime: ভুয়ো সেন্টার খুলে 'প্রতারণা', বাংলার 22 যুবক-যুবতীকে গ্রেফতার করল রায়গড় পুলিশ

প্রায় 22 অভিযুক্তকে গ্রফতার করেছে ছত্তিশগড়ের পুলিশ ৷ ধৃতরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা । এই 8 তরুণ এবং 14 জন তরুণীর থেকে প্রায় 45 টি মোবাইল, নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ তাদের 9 টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ড করা হয়েছে (Raigarh police arrested 22 accused from different parts of West Bengal) ৷