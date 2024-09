ETV Bharat / health

স্বাস্থ্যকর হার্টের কৌশল জানেন ? বদলে ফেলুন আপনার রুটিন - Good Food Habits for Healthy Heart

কলকাতা: আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল হার্ট । এই অঙ্গটি দেহের প্রতিটি প্রান্তে অক্সিজেন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছে দেয় । তার ফলেই কোষগুলি খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে । তাই তো সুস্থ থাকতে হার্টের খেয়াল রাখাটা খুবই জরুরি ।

কিন্তু এখন বয়স বোঝা দায় হয়ে পড়েছে ৷ 30- এর গণ্ডি না পেরোনোর পরই হার্টের অসুখ পিছু নিচ্ছে ৷ এই তালিকায় হার্ট অ্যাটাক থেকে শুরু করে অ্যারিদমিয়া ও হার্ট ফেলিয়রের মতো প্রাণঘাতী অসুখও রয়েছে । তাই হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য নিয়ে সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । তারজন্য সবথেকে আগে দরকার প্রতিদিনের খাওয়াদাওয়া ও জীবনধারণ ৷ নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার খেলে পেতে পারেন সুস্থ হৃদয় ৷

সুস্থ থাকতে হলে আমরা যে খাবার খাই তা অবশ্যই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ হতে হবে । তাছাড়া আমাদের শরীরের ক্ষতি করে এমন খাবার খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে । বিশেষ করে কিছু খাবার খেলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও স্থূলতার মতো স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে হবে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসকরা । তাছাড়া এসব খাবারের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি পর্যন্ত বাড়তে পারে ।

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে (Journal of the American Medical Association) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, 10 ধরণের খাবার বিভিন্ন রোগকে প্রভাবিত করেছে । গবেষণাটি ন্যাশনাল হার্ট, লাং এবং ব্লাড ইনস্টিটিউট (এনএইচএলবিআই, National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) এবং গ্লোবাল নিউট্রিশনে বুঞ্জ ফেলোশিপ (Bunge Fellowship in Global Nutrition) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল । ন্যাশনাল হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন এক্সামিনেশন সার্ভে (এনএইচএএনইএস, NHANES) থেকে পাওয়া মৃত্যুর তথ্যের ভিত্তিতে চিকিৎসকরা গবেষণাটি করেছেন । ডাঃ ডেভিড গফ বলেন, "খাদ্যাভ্যাস হার্টের সমস্যার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে । এই গবেষণায় আরও জানা গিয়েছে, যাঁরা খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি করেছে তাঁদের মৃত্যুর ঝুঁকি কমেছে । সেজন্যই ব্যাখ্যা করা হয়েছে হার্টের সমস্যা এড়াতে আরও ভালো খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করা উচিত ।"