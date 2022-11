নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর: শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যা মামলার (Shraddha Murder Case) রেশ কাটতে না কাটতে রাজধানী দিল্লিতে সামনে এল আরও একটি চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা । একই পরিবারে মা, বাবা, বোন ও ঠাকুমাকে 'খুন' করল এক যুবক (4 people of same family killed in Palam Delhi) ৷ এই ঘটনায় পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে (Accused Arrested by Police) ৷

ঘটনাটি ঘটেছে পালাম থানার রাজ নগর পার্ট 2 কলোনিতে । জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত 10টা 31 মিনিটে পুলিশের কাছে খবর আসে এক যুবক তাঁর বাবা-মা, বোন ও ঠাকুমাকে হত্যা করেছে । চারজনকেই ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে । অভিযুক্ত যুবক মাদকাসক্ত ছিল ৷ জানা গিয়েছে সম্প্রতি মাদকাসক্তি কেন্দ্র ফিরেছে সে ।

অভিযুক্তের নাম কেশব । তবে কী কারণে পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনই কিছু জানা যায়নি । অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ । দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । মামলায় অভিযুক্তের পাশাপাশি তাঁর আত্মীয় ও প্রতিবেশিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ।

খুন হয়েছেন অভিযুক্তের বাবা 42 বছর বয়সি দিনেশ কুমার ৷ অভিযুক্তের ঠাকুমা দেওয়ানো দেবী এবং মা দর্শন সাইনি (40) ৷ অভিযুক্তের বোন উর্বশী (22) ৷