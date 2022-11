রায়গড়, 23 নভেম্বর: উচ্চবিত্ত এলাকায় ভুয়ো কলসেন্টার ৷ সেখান থেকেই গ্রাহকদের ফোন করে ঠকানোর কাজ হত । সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে প্রায় 22 অভিযুক্তকে গ্রফতার করেছে ছত্তিশগড়ের পুলিশ ৷ ধৃতরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা । এই 8 তরুণ এবং 14 জন তরুণীর থেকে প্রায় 45 টি মোবাইল, নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ পুলিশ তাদের 9 টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ড করা হয়েছে (Raigarh police arrested 22 accused from different parts of West Bengal) ৷

রায়গড়-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণার ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ । রায়গড়ের এসিপি অভিষেক উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 15 সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়। তদন্তে নেমে এই দলের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগ পান । এরপরই শুরু হয় তল্লাশি অভিযান । সেই অভিযানে এই 22 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ট্রানজিট রিমান্ডে এ রাজ্যে নিয়ে আসা হয় ।

ঘটনার সূত্রপাত অগস্টে । গ্রামে মোবাইল টাওয়ার বসানোর কথা বলে একটি ফোন আসে আদিত্য মিশ্র নামে এক ব্যক্তির কাছে । মাসে 15 হাজার টাকা ভাড়া এবং 15 লাখ টাকা বোনাস দেওয়ার কথাও বলা হয় ফোনে । তবে 'সিকউরিটি মানি' জমা রাখতে হবে বলে জানানো হয় । আর সেই ফাঁদে পা দিয়েই ওই ব্যক্তি 1 লাখ 82 হাজার 460 টাকা একটি অ্যাকাউন্টে জমা দেন । এরপরই সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় । আদিত্য বুঝতে পারেন তাঁকে ঠকানো হয়েছে । তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন সেপ্টেম্বর মাসে । এরপরই তদন্ত শুরু করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয় ।

আরও পড়ুন: শ্রদ্ধা খুনের ছায়া উত্তরপ্রদেশে, স্ত্রীর দেহ 'টুকরো করে মাঠে ছড়িয়েছেন' স্বামী !