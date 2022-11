1.PM Modi on Terror: সন্ত্রাসের মদতদাতাদের শায়েস্তা করার ডাক মোদির, তীব্র আক্রমণ চিন-পাকিস্তানকে

সন্ত্রাসের মদতদাতাদের (Countries supporting terrorism) শায়েস্তা করার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Terror)৷ শুক্রবার তিনি সন্ত্রাস নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন চিন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৷

2.Anubrata Mondal: অনুব্রতর আইনজীবীরা আসানসোল সংশোধনাগারে, দিল্লির আদালতে ইডি

অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) সঙ্গে আসানসোল সংশোধনাগারে দেখা করলেন তাঁর আইনজীবীরা ৷ এ দিকে অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জেরা করার জন্য দিল্লির আদালতে আবেদন জানাচ্ছে ইডি (Cattle Smuggling Case)৷

3. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধা 'শিক্ষিত' হওয়াতেই খুন ! মন্ত্রীর মন্তব্যে সমালোচনার ঝড়

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ড (Shraddha Murder Case) নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক (Controversy) ৷ ঠিক কী বলেছেন কৌশল কিশোর কুমার (Kaushal Kishore Kumar) ?

4. Calcutta High Court: কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করে নিয়োগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষায় 1600 শূন্যপদ তৈরি করে ৷ তার মধ্যে সাড়ে সাতশো পদে নিয়োগের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে । সেই প্রক্রিয়ার উপর শুক্রবার অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।

5. Women in DSSC: সেনাবাহিনীতে ইতিহাস! দেশে প্রথম 6 জন মহিলা আধিকারিক ডিএসএসসিতে উত্তীর্ণ

প্রতি বছর সেনাবাহিনীর আধিকারিকরা মর্যাদাপূর্ণ ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কোর্স পরীক্ষা দেন ৷ এবার নজির গড়েছেন মহিলারা ৷ এই পরীক্ষা সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন 6 জন মহিলা (In a first six women officers clear defence Services Staff Course) ৷ ভারতে এই প্রথম ৷

6. Hospital Fire History: রাজ্য থেকে দেশ, ফিরে দেখা চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ইতিহাস

এসএসকেএম হাসপাতালে (SSKM Fire) অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের রাজ্যের হাসপাতালগুলির সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ইটিভি ভারত ফিরে দেখল, রাজ্য তথা দেশের এমনই কিছু হাসপাতালে আগুনের ইতিহাস (Look Back at Hospitals Horrific Fire History) ৷

7. Dilip on New Governor: খুব যোগ্য দূরদর্শী ব্যক্তিকে রাজ্যপাল করা হয়েছে, সিভি আনন্দর বোসের প্রশংসা দিলীপের

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল (Governor of West Bengal) হিসেবে প্রাক্তন আমলা সি ভি আনন্দ বোসকে (CV Ananda Bose) নিয়োগ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu) ৷ তার পর শুক্রবার সকালে নতুন রাজ্যপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন বিজেপির জাতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP MP Dilip Ghosh) ৷

8. Biopic of Dipendu: ঝুলনের পর মাঠের দীপু এবার বড় পর্দায়, চরিত্র ফোটাতে মরিয়া রোহন

ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের বায়োপিক বানাচ্ছেন পরিচালক প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির নাম 'দীপু'(Biopic of Footballer Dipendu Biswas )।

9. Vikram-S: দেশের প্রথম বেসরকারি রকেট বিক্রম-এস-এর সফল উৎক্ষেপণ

ইসরোর (ISRO) লঞ্চপ্যাড থেকে সফল উৎক্ষেপণ হল ভারতের প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি রকেট বিক্রম-এস (Successful launch of Indias First Private Spacecraft Vikram-S)-এর ৷

10. Fire at SSKM: এসএসকেএম-এ পৌঁছল ফরেন্সিক দল, মেশিন পুড়ে যাওয়ায় হয়রানি রোগীদের

পুড়ে গিয়েছে সিটি স্ক্যান ও ইউএসজি মেশিন (CT scan USG machine burnt)৷ তার ফলে সকাল থেকেই এসএসকেএম হাসপাতালে (Fire at SSKM) এসে হয়রানির শিকার হলেন রোগীরা (Patients harassed)৷