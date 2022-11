কলকাতা, 18 নভেম্বর: মাঠের দীপু এবার বড় পর্দায় । খবরটা নতুন নয় । মাঠ কাঁপানো ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাসের বায়োপিক বানাচ্ছেন পরিচালক প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির নাম 'দীপু'(Biopic of Footballer Dipendu Biswas )। খেলার দুনিয়ায় এই নামেই জনপ্রিয় দীপেন্দু বিশ্বাস ৷ দীপেন্দুর ফুটবল কেরিয়ারগ্রাফের দিকে তাকালে দেখা যায়, 'টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি' থেকে উঠে এসেছেন তিনি । সেই সময় গোল করেছেন ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের বিপক্ষে ।

এরপর 1996 সালে তাঁর অভিষেক ঘটে মোহনবাগানে । আর তার ঠিক একবছর পর অর্থাৎ 1997 সালে ইস্টবেঙ্গলে । এরপর ফের মোহনবাগান হয়ে আবার ইস্টবেঙ্গলে । সবশেষে দীপেন্দু ছিলেন মহামেডানে । বাংলা এবং ভারতীয় দলেও খেলেছেন দীপেন্দু । পকেটে আছে একাধিক কলকাতা লিগ, আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ, রোভার্স কাপ, ফেডারেশন কাপ এবং জাতীয় লিগের কাপ । মোদ্দাকথা, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সব ট্রফিই রয়েছে দীপুর ঝুলিতে । বাংলার ময়দানে দুঁদে ডাকাবুকো গোল শিকারীদের অন্যতম তিনি ৷ এহেন দীপেন্দু বিশ্বাসের বায়োপিক যখন বড় পর্দায় তখন সিনেমাপ্রেমী মানুষের পাশাপাশি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আগ্রহও থাকবে তুঙ্গে - তা বলাই বাহুল্য (Biopic of Dipendu Biswas is Coming Soon )।

দীপেন্দু বলেন, "এখনও প্রীতমের সঙ্গে অনেক কথা বাকি ছবি নিয়ে । কাতার থেকে ফিরে কথা হবে । তবে, নিজের বায়োপিক নিয়ে কে না খুশি থাকে । আমিও খুশি (Dipendu Biswas on His Biopic) ।" ছবিতে দীপুর চরিত্রে দেখা যাবে বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্যকে । শুধু বাংলা টেলিভিশন নয় ওয়েবেও পা রেখেছেন রোহন ভট্টাচার্য । এই মুহূর্তে 'ডান্স ডান্স জুনিয়র সিজন থ্রি'-তে তাঁর কমিক চরিত্র ভাসান বাপি জয় করে নিয়েছে সকলের মন । এরই মাঝে বড় পর্দায় বিগ ব্রেক আসতে চলেছে তাঁর কেরিয়ারে।

রোহন বলেন, "দীপুদা'র থেকে সামান্য টিপস পেয়েছি । কেননা তিনি এখন ব্যস্ত । বিশ্বকাপ দেখতে কাতার যাচ্ছেন । ফিরে এলে আরও অনেক কিছু জানতে কথা বলব । ফুটবল আমি খেলতাম আগে । আর এখন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে খেলছি । জিমে গিয়ে ফুটবলারের মতো দেহ বানানোর চেষ্টা করছি । চরিত্রটা নিয়ে আমি এক্সাইটেড ।"

ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন সদীপ ভট্টাচার্য, ক্যামেরার অর্ণব গুহ । এই ছবিতে অভিনয়ও করতে দেখা যাবে দীপেন্দু বিশ্বাসকে । কিন্তু কেমন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে তা জানতে চোখ থাকবে সেই দিকে । শুটিং শুরু হয়নি এখনও । এই ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন প্লেব্যাক সিঙ্গার বর্ষা সেনগুপ্ত । এই ছবির মাধ্যমেই অভিনয়ে অভিষেক হতে চলেছে বর্ষার । ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে ছবির পোস্টার।