1.Horrific Accident in Nadia:মারুতিকে পিষে দিল লরি, 2 শিশু-সহ মৃত 5

দুটি গাড়িই দ্রুত বেগে আসছিল ৷ যার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 10 চাকা গাড়ির তলায় পিষে যায় মারুতি ৷ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এক মহিলা ও দুই শিশু-সহ দুই যুবক ৷ নদিয়ার নাকাশিপাড়া থানা এলাকার ঘটনা(Nakashipara Accident)৷

2.Putin on Modi: 'মোদি একজন দেশপ্রেমিক', প্রশংসা পুতিনের

নরেন্দ্র মোদির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁর মতে মোদি স্বাধীন বিদেশ নীতি প্রণয়নে সক্ষম (Putin lauds Modi) ৷

3.Rishi Sunak Core Committee: সুনাকের কোর কমিটিতে বিহারের প্রজ্জ্বল, গর্বিত জামাপুর গ্রাম

ঋষি সুনাকের ভারতীয় যোগসূত্র খুঁজতে ব্যস্ত দেশ ৷ সেই সময় তাঁর কোর কমিটিতেই সন্ধান মিলল এক ভারতীয়র ৷ তিনি বিহারের বাসিন্দা (Bihar resident in Rishi Sunak Core Committee) ৷

4.Girl with a Pearl Earring: আজব প্রতিবাদ ! নিশানায় জোহানেস ভারমিয়রের আঁকা 'গার্ল উইথ আ পার্ল ইয়ারিং'

বিখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী জোহানেস ভারমিয়রের (Johannes Vermeer) আঁকা 'গার্ল উইথ আ পার্ল ইয়ারিং' (Girl with a Pearl Earring) পেন্টিংটিকে নিশানা করলেন পরিবেশকর্মীরা (Climate Activists) ! নেদারল্যান্ডসের মারিথোস সংগ্রহশালার (Mauritshuis Museum) ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ব্য়ক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

5.Twitter Owner Elon Musk: টুইটারে শুরু ইলন-যুগ, সদর দফতর ছাড়লেন পরাগ, নেদ

টুইটার কিনেছেন ইলন মাস্ক ৷ তারপরেই সানফ্রান্সিসকোর অফিস থেকে চিরতরে চলে গিয়েছেন সিইও পরাগ আগরওয়াল, এমনটাই জানাচ্ছে সংবাদ সংস্থা (Parag Agarwal left office) ৷

6.West Bengal Weather Update: বাতাসে হিমের পরশ, শীত অবশ্য দেরিতেই

ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডার ভাব দেখে ভাবছেন হয়ত প্রাক শীতের পূর্বাভাস ৷ কিন্তু হাওয়া অফিস বলছে বঙ্গে শীত আসতে এখনও অনেক দেরি রয়েছে (West Bengal Weather Update)৷

7.Bollywood Praises BCCI: সমবেতনের সিদ্ধান্ত! বিসিসিআইকে কুর্নিশ পর্দার মেরি কম থেকে ঝুলনদের

মহিলা এবং পুরুষ ক্রিকেটারদের সমান বেতন- বিসিসিআইয়ের এহেন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল বলিউড ৷ অক্ষয় কুমার, শাহরুখ খান থেকে অনুষ্কা শর্মা বা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া মুখ খুললেন সকলেই ৷

8.Market Price of Kolkata: কী বলছে আজকের বাজারদর ? জেনে নিন

ভাইফোঁটার পরের দিন কি বাজারদর কিছু পরিবর্তন হল ? নাকি সবকিছুর দাম অপরিবর্তিতই রইল ? জানতে দেখুন আজকের বাজারদর(Market Price of Kolkata)৷

9.NHRC Asked for Detailed Report: মেয়েদের 'নিলাম',মা-কে 'ধর্ষণ', রিপোর্ট তলব মানবাধিকার কমিশনের

ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় একই পরিবারের মেয়েদের নিলামের অভিযোগ। আপত্তি করায় তাদের মা-কে 'ধর্ষণ'ও করা হয়। রাজস্থানের এই ভয়াবহ ঘটনায় রিপোর্ট চাইল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (National Human Rights Commission asked Rajasthan Govt to submit detailed report)।

10.Eastern Railway: ধানবাদে মালগাড়ি বেলাইন হওয়ার জের, ফের কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ বদল

বিহারের গয়ায় ধানবাদ শাখায় মালগাড়ি বেলাইন হওয়ার জেরে বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রাপথ বদলে দিল পূর্বরেল (Few train routes have been changed) ৷ কোন কোন ট্রেন বাতিল হল, কোনটার যাত্রাপথ কাটছাঁট করা হল জানতে পড়ুন এই প্রতিবেদন ৷