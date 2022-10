মস্কো, 28 অক্টোবর: মোদি একজন দেশপ্রেমিক, তিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন ৷ এই মন্তব্য করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ বৃহস্পতিবার ভালাদি ডিসকাশন ক্লাবে তাঁর বার্ষিক বক্তৃতা সভায় তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ৷ তাঁর মতে, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের অনেক উন্নয়ন হয়েছে (Modi is a patriot of his country Putin) ৷

একটি আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা পুতিনের বক্তৃতার অনুবাদ করেছে । পুতিন বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে অনেক কিছু হয়েছে ৷ তিনি দেশপ্রেমিক ৷ তাঁর 'মেক ইন্ডিয়া' (Make in India) অর্থনীতি এবং প্রশাসনিক নীতি- দু'দিক দিয়ে দূরদর্শী ৷ ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং এ নিয়ে তারা গর্ব বোধ করতেই পারে ৷"

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা থেকে বর্তমান আধুনিক ভারতে রূপান্তর একটা সাংঘাতিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন পুতিন ৷ এখানে প্রায় 150 কোটি মানুষের বসবাস ৷ তিনি মনে করেন ভারতের উন্নয়ন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে ৷

ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, "বহু দশক ধরে আমাদের মধ্যে জোরালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে ৷ কখনও কোনও সমস্যা হয়নি । আমরা একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছি ৷ এখনও সেটা হচ্ছে ৷ আমি নিশ্চিত, ভবিষ্যতেও হবে ৷" পুতিন এও জানান, মোদি তাঁকে সার সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে বলেছেন, যা ভারতের কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাঁর কথায়, "আমরা 7.6 গুণ পরিমাণ বৃদ্ধি করেছি৷ কৃষিতে ব্যবসা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে ৷"